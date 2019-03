Starkenberg

Ihr Beruf ist eher eine Berufung: Dr. med. Jacqueline Bohne ist Landärztin in Starkenberg im Altenburger Land. „Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen. Ich kenne die Menschen und gehöre einfach hierher“, sagt die 52-jährige Fachärztin für Allgemeinmedizin.

Seit 2002 führt sie in der flächenmäßig großen Gemeinde im Altenburger Land die Arztpraxis. Vier Schwestern sowie eine Reinigungskraft vervollständigen das Team.

Landärztin zu sein, das ist ein Full-Time-Job, der nahezu rund um die Uhr viel Enthusiasmus erfordert. Circa 2000 Patienten betreuen Dr. Bohne und ihr Team.

Wochentags ist sie neben den regulären Sprechstunden in der Praxis auch täglich um die drei Stunden auf Patientenbesuch. Da kommen etliche Kilometer im Auto zusammen, weil die Patienten keineswegs nur aus dem gesamten Gemeindegebiet kommen, sondern auch aus umliegenden Städten und Gemeinden, wie Altenburg, Meuselwitz, Schmölln oder Rositz.

„Weil ich sozusagen mit meinen Patienten mitwandere. Beispielsweise, wenn sie im Alter in eines der umliegenden Senioren- und Pflegeheime kommen, betreue ich sie dort weiter.“

Vom Kleinkind bis zum hochbetagten Greis reicht die Bandbreite der Patienten, für die Jacqueline Bohne Verantwortung trägt. Ihre älteste Patientin wurde kürzlich 105 Jahre alt und lebt jetzt in einem Seniorenheim in Rositz.

Landärztin in Starkenberg: Jacqueline Bohne (rechts) hier mit den Schwestern Undine und Ina (von links). Quelle: Mario Jahn

Mit den regulären Sprechstunden in der Praxis kommen so werktags Arbeitszeiten zwischen elf und zwölf Stunden zusammen. Nur mittwochs und freitags sind die Nachmittage anderen Tätigkeiten vorbehalten.

Aber auch die haben bei Jacqueline Bohne fast immer etwas mit dem Arztberuf zu tun: „In der vermeintlich freien Zeit stehen diverse Weiterbildungen an. Oder es wird Papierkram erledigt, der einiges an Zeit verschlingt. Das kann auch mal schnell an Wochenenden auf die Tagesordnung rutschen.“

Mit der viel zitierten Landarztromantik haben solche Tagesabläufe nichts zu tun. Aber Jacqueline Bohne lebt für ihren Beruf: „Medizin war schon immer mein Traumberuf. Ein wenig liegt das auch in den Genen, war doch mein Vater Arzt und meine Mutter Medizinisch-technische Assistentin. Und ich lebe hier in Starkenberg, kenne die Menschen und die wiederum auch mich.“

Natürlich kann es da auch mal passieren, dass ein Starkenberger in der Not hilfesuchend spätabends oder am Wochenende bei „Frau Doktor“ daheim Hilfe sucht.

Aber die Wochenenden bewahren sich Jacqueline Bohne und ihr Mann als Freiraum für Privates, wie den Garten oder ein gutes Buch. „Nichts Medizinisches, sondern viel lieber ein Krimi“, lacht die Ärztin, die eigentlich nur einen Wunsch für ihren Beruf hat: „Etwas weniger Bürokratie.“

Von Jörg Wolf