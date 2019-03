Er bezeichnet sich als Genussmensch, er schwärmt für Whiskey, trinkt dem Anlass angemessen auch Wein oder Bier, liebt Musik und macht Musik. Detlef „Worli“ Worlitzer, das Rauchen hat er sich vor fünf Jahren abgewöhnt, ist Doktor in Rackwitz. Und das aus Leidenschaft und seit 1. Januar 1991.

„Hallo Worli!“

„Hallo Worli“, begrüßen ihn sehr viele Patienten im Wartezimmer, wenn er den nächsten hereinbittet. Bis 1200 behandelt der 60-Jährige im Quartal. Das sei eine gute Anzahl. Da bleibe auch Zeit für die Patienten.

Aktuell behandelt er vor allem Erkältungskrankheiten. „Das ist das Schöne an der Landmedizin, ich habe einen direkten Bezug zu den Menschen hier, kenne die meisten, weiß, wer und was sie sind. Hier gibt es auch noch Hausbesuche“, sagt er fast ein bisschen stolz.

Ansonsten habe er schon eine breite Palette an Krankheitsfällen in seiner Praxis gehabt. Alles behandeln könne er nicht. Dann wird vermittelt und überwiesen. Die Zusammenarbeit unter Ärzten sei „auch schon besser gewesen.“ Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen geworden, die in Konkurrenz stehen. „Mit dem Krankenhaus Delitzsch funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut, mit vielen größeren Kliniken nicht mehr“, sagt der Arzt.

Genau der richtige Job

Wenn er nochmals vor der Berufswahl stünde, würde er „genau diesen geilen Job wieder wählen. Und natürlich wieder auf dem Land“. Aus der großen Politik komme vor allem zu wenig Unterstützung und zu viel Aktionismus. „Der Gesundheitsminister schlägt längere Sprechzeiten vor. Der soll mal einen kompletten Tag in einer Landarztpraxis verbringen und dann kluge Vorschläge unterbreiten“, schimpft der Rackwitzer.

Juli 2022 ist Schluss

Detlef Worlitzer hat noch viel vor im Leben. Ende Juli 2022 wird er sich aus dem Arbeitsleben verabschieden. Die Praxis ist gesichert. „Ich habe mich selber um meine Nachfolge gekümmert, die ist geregelt“.

Dann will er sich mehr Zeit für die Familie und vor allem die Enkel nehmen. Und seine Hobbys pflegen: Holzbildhauerei, Gitarre spielen, Konzerte geben – das nächste mit Gesangspartnerin Verena steigt übrigens am 27. April, 19 Uhr, im Bürgertreff Kletzen.

Von Frank Pfütze