Auch der Fachmann ist gespannt, wie leise oder laut die Stadt ist. Ortstermin Augustusplatz am „Ei“, Professor Marc Schönwiesner, Neurobiologe an der Uni Leipzig, bringt gleich zwei Messgeräte mit.

Sofort werden wir vom Kreischen und Quietschen einer Straßenbahn empfangen, die sich in die Schienenkurve legt. Start zum Dezibel-Date, was knallt den Leipzigern im Alltag in die Ohren?

Wir machen einen Spaziergang in Sachen Lärm und messen, was der Leipziger wie stark hört.

Prof. Marc Schönwiesner hat zwei Geräte mitgebracht: ein rund 400 Euro teures, metallisch blitzendes Profigerät, mit dem sich viele Paramater und Messbereiche einstellen lassen, und ein gelbes 50-Euro-Ding aus dem Baumarkt. „Dem würde ich bis drei oder vier Dezibel vertrauen.“

Das prüfen wir gleich mal. Tatsächlich: Beide Pegel pendeln sich bei etwa 50 Dezibel ein, das ganz normale Grundrauschen einer Stadt.

Meine Smartphone-„LärmApp“, die vom Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte herausgegeben wird, liegt 15 Dezibel höher. Ich habe sie schon vorher ausprobiert, im Auto gemessen (Grundrauschen), das Autoradio laufen lassen (geht schon in den Lärmbereich) und einen typischen Autofahrerfluch simuliert: „Fahr doch, du …!“ (geht Richtung Schmerzgrenze).

Wir werden später feststellen: Die absoluten Werte, die die App misst, sind grundsätzlich um 15 Dezibel zu hoch. Aber die Relationen stimmen.

Prof. Marc Schönwiesner: „Um für sich Lärm-Trends aufzuspüren oder vor sehr lauter Belastung gewarnt zu sein, ist eine solche App sinnvoll.“

Das macht unser Ohr mit dem Schall Professor Marc Schönwiesner erklärt, wie unser Ohr funktioniert und was Lärm mit ihm anstellt: Sie haben im Ohr die Gehörschnecke, darauf ist eine Membran, und darauf sitzen kleine Haarsinneszellen. Je nachdem, welche Frequenz benutzt wird, fangen bestimmte Bereiche davon an zu schwingen. Die Haarsinneszellen heißen so, weil tatsächlich kleine Härchen darauf sitzen. Wenn die abgebogen werden nach rechts oder links, verschieben sie sich mit der Membran, mit der sie verbunden sind. Sie hängen an einem ganz dünnen Proteinfaden an der Membran, an einem langen Molekül, das in einer Art Falltür endet. Verbiegt sich das Härchen, zieht es praktisch diese Falltür auf. Dort strömen nun Ionen ein, die die elektrischen Eigenschaften der Zellen verändern. Das ist das Signal, das ans Gehirn weitergeleitet wird. Die Härchen sind ein ganz feines mechanisches System. Bei einem richtig lauten Ton kann ich mir Härchen kaputt machen. Es reißt und wird zerstört. Die Zelle funktioniert dann nicht mehr, und sie regeneriert auch nicht. In diesem Frequenzbereich verlieren Sie Sensitivität – das nennt man Schwerhörigkeit.“

Ansonsten ist es schwierig, genaue Messungen durchzuführen, sagt er. Allein die Mikrofone machen Unterschiede, zum Beispiel beim Rauschen.

Mit guten Geräten bekomme man extreme Schwankungen der Messergebnisses in den Griff, indem man den Lautstärkebereich entsprechend einstelle.

„Menschen können eine Änderung der Lautstärke um ein Dezibel gerade so hören. Alles darunter ist für die Wahrnehmung nicht mehr relevant“, erläutert der Professor, „und es gibt Spezialgeräte, mit denen man sogar das Kaugeräusch einer Schnecke messen kann.“

Knapp 60 Dezibel messen wir in einem Geschäft in der Grimmaischen Straße. Quelle: André Kempner

Da wir in der Stadt keine laut schmatzenden Schnecken erwarten, konzentrieren wir uns lieber auf den geöffneten Türbereich eines Geschäfts. In der leicht belebten Grimmaischen Straße messen wir 60 bis 70 Dezibel, hier mischen sich Geräusche von Fußgängern, Lieferfahrzeugen und dem einen oder andern „Klong“ und „Doing“ schwer arbeitender Menschen. Alles ganz normal. Im Geschäft selbst – reines Grundrauschen, kein Publikum – bleibt die Messnadel bei 50 Dezibel stehen.

Rein in den nächsten Laden, ein kleines Geschäft, Grundriss wie ein Schlauch, am schmalen Ende des Raums der Verkaufstresen. Die Inhaberin ist selbst gespannt, was uns bei ihr in die Ohren kommt. Balsam, sozusagen: „Superleise, nur knapp über 50 Dezibel“, sagt Prof. Marc Schönwiesner.

Meine Auto-Schimpf-Simulation im Hinterkopf, sage ich zur Chefin und einer Kundin: „Machen wir doch mal ein Verkaufsgespräch, was haben wir dann?“ „Auch nur knapp 65 Dezibel“, antwortet der Professor.

Gute Nachricht für den Einzelhandel: Weitermachen, selbst die engagiertesten Überzeugungsgespräche streifen allenfalls den Lautstärkebereich, der ein kleines bisschen stressig sein könnte.

Über 50 Dezibel sind es im Inneren einer Apotheke in der Innenstadt. Quelle: André Kempner

Eine weitere positive Überraschung erleben wir auf und unter dem Marktplatz. Nicht sonderlich belebt, bleiben die Geräusche oben wieder bei 50 Dezibel.

Wir fahren mit der Rolltreppe nach unten in den S-Bahn-Tunnel, wo der Pegel langsam über die 60 Dezibel klettert, aber die 70 nicht erreicht. Eine Bahn kommt, bremst – und wir hätten es, wären wir nur auf unsere Augen und das Messgerät reduziert –, nicht bemerkt. „S“-Bahn heißt hier „Sanft“-Bahn, der Zug macht so gut wie keinen zusätzlichen Lärm.

Auf dem Augustusplatz zurück wollen wir uns auf den Verkehr beim Messen konzentrieren. Hier sammeln wir sehr schnell Erkenntnisse, die in den aktuellen Verkehrsdebatten eine Rolle spielen.

Rund 60 Dezibel misst Professor Marc Schönwiesner in einer ruhigen Phase. Autos, die langsam vorbeifahren, treiben den Pegel gerade einmal um zehn Dezibel höher.

Fährt ein Auto allerdings vor uns an, macht die Nadel einen Satz auf 80 Dezibel. „Es gibt einen klaren Unterschied zwischen Roll- und Motorgeräuschen beim Anfahren“, stellt der Professor fest, „und es hängt vom Untergrund ab, wie laut der Verkehr ist.“

Also dann: Möge der Verkehr in Leipzig rollen statt stocken, dann geht er zumindest unseren Ohren nicht auf die Nerven.

Start des Lärmmessungs-Rundgangs mit Prof. Marc Schönwiesner ist der Augsutusplatz in der Innenstadt von Leipzig. Quelle: André Kempner

Kommen wir zu den Krachmachern: Lastwagen haben die 80 Plus Dezibel für sich reserviert, die Bahn sprengt sogar die 90 Dezibel, wenn sie sich quietschend in die Kurve legt. Damit kommen wir in einen Lärmbereich, der – dauerhaft ertragen – krank machen kann.

Man sollte seinen Liegestuhl im Sommer also besser nicht am „Ei“ aufstellen, wo die Bahn so schön quietscht.

Richtig Lärm macht sie aber nur, wenn sie aus Richtung Bahnhof in den Augustusplatz schwenkt. Direkt an der Haltestelle gemessen ist sie mit 70 bis 80 Dezibel nicht lauter als eine normale Unterhaltung zwischen zwei Menschen auf der Straße.

Der Elektromotor der Bahn steigert die Messwerte also nur um etwa zehn Dezibel, „aber wir nehmen es lauter wahr. Alle zehn Dezibel verdoppelt sich für uns die wahrgenommene Lautstärke“, sagt Professor Marc Schönwiesner.

Mitten in der Stadt, mit vielen verschiedenen Lärmquellen und dem Verkehr von Bahnen und Autos, ist Leipzig insgesamt also ganz normal.

Übrigens: Mitunter erträgt man Lärm, den man als angenehm empfindet, der die Ohren aber eigentlich ächzen lässt. Wir reden über Orchestermusik.

Professor Marc Schönwiesner: „Die meisten Komponisten versuchen, den großen dynamischen Bereich eines Orchesters auszuschöpfen, von den leisesten Stücken bis dahin, wo man es mal richtig raushaut. In solchen Momenten kommt ein Orchester locker an die 100 bis 110 Dezibel und damit an die Schmerzgrenze.“

Von Stefan Michaelis