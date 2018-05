Infolge von Durchfall und Verstopfung kann es zu einer Störung der Aufnahme von Nährstoffen, aber auch Energie kommen. Bei anhaltenden Beschwerden ist ärztliche Beratung grundsätzlich empfehlenswert. Eine Ursache für Verdauungsprobleme kann u. a. langfristiger Ballaststoffmangel sein, denn der kann dazu führen, dass sich die normale Darmflora nachhaltig verändert. Das wiederum kann auch Erkrankungen begünstigen.

Bei Verdauungsstörungen können lösliche pflanzliche Ballaststoffe eine Hilfe sein. Sie dienen den „guten“ Darmbakterien als Energielieferant und können somit zu einer Normalisierung der Darmflora und damit zu einer Verbesserung der Aufnahme von Nährstoffen beitragen.

Ein solcher löslicher Ballaststoff ist z. B. das rein pflanzliche, teilhydrolysierte Guarkernmehl, das im Produkt OptiFibre enthalten ist und das in einem speziellen Verfahren aus dem Samen der Guarbohne gewonnen wird. Es ist als diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung bei beeinträchtigter Darmtätigkeit (bei Durchfall und Verstopfung) in der Apotheke erhältlich.

Es eignet sich für Erwachsene jeden Alters, Schwangere und Stillende sowie für Kinder ab 3 Jahren und kann auch längerfristig angewendet werden.

Das geschmacksneutrale Pulver kann sowohl in kalte als auch in warme Flüssigkeiten oder in weiche Speisen wie Suppen, Joghurt oder Kartoffelpüree eingerührt werden.

