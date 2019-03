Professor Marc Schönwiesner, Neurobiologe mit Spezialisierung auf das Hörsystem, ist in seinem anechoischen Raum an der Uni Leipzig kaum zu verstehen. Der Schall hat hier keine Chance zur Reflektion.

Im Alltag und in besonderen Situationen dringt er ungebremst an unsere Ohren.

Im Gespräch erläutert der Professor, wie Lärm wirkt, wie er uns krank machen kann und wie wir darauf reagieren sollten.

Wie genau definieren Sie Lärm?

Lärm ist laute Geräusche und Geräusche, die unangenehm sind, er besteht aus diesen zwei Komponenten. Zum Beispiel würde man laute Musik nicht direkt als Lärm bezeichnen. Sie würde nur von Leuten als Lärm bezeichnet werden, die sie als unangenehm empfinden, weil sie vielleicht die Musikrichtung nicht mögen. Also: unangenehme laute Geräusche.

Ist es davon abhängig, was ich selbst als unangenehm wahrnehme oder gibt es dafür fassbare Daten? Zum Beispiel hat die Stadt ja eine Lärmkartierung.

Das Problem ist, dass man es subjektiv für sich ohne eine richtige Messung sehr schwer nur kartifizieren kann. Das ist ja auch ein Problem in der Industrie mit dem Lärmschutz, für Leute, die täglich in lauten Umgebungen arbeiten. Die tragen zum Teil so genannte Dosimeter. Das sind Geräte, die messen die tägliche Lärmbelastung. Das ist tatsächlich nötig, weil sich Leute sehr schnell an ein bestimmtes Geräuschniveau gewöhnen, es als normal empfinden und nicht mehr wahrnehmen, dass es eigentlich schon schädlich ist.

Ist das mehr ein psychologischer oder physiologischer Faktor?

Das ist ein physiologischer Faktor. Es ähnelt der Licht-Dunkel-Adaption des Auges, das sich langsam an die Dunkelheit gewöhnt. Genau dasselbe macht das Ohr. Außerdem: Je länger ich einem lauten Geräusch ausgesetzt bin, desto geringer kann der Pegel sein. Er ist trotzdem schädlich. Ein kurzes, richtig lautes Geräusch ist problematisch, aber auch ein langes, nicht so lautes. Lautstärken, bei denen ich sage: Das ist nicht so richtig laut, können, wenn ich ihnen länger ausgesetzt bin, schädlich für meine Ohren sein. Das sind gerade die gefährlichen Situationen, weil ich mich daran gewöhne und es dann gar nicht mehr als laut empfinde. Es gibt ISO-Normen dafür, welche Lärmbelastungen nicht mehr empfohlen sind. Diese Tabellen enthalten Lautstärkepegel und Zeiten.

Nehmen wir mal ein Beispiel: Konzerte. Manche Band rühmt sich, laut zu sein. Mache ich mit einem solchen Konzert meine Ohren kaputt?

Ja, absolut! Da passieren viele Sachen, und es hängt davon ab, wie laut es wirklich ist. Sie haben im Ohr die Gehörschnecke, darauf habe ich eine Membran, und darauf sitzen kleine Haarsinneszellen. Je nachdem, welche Frequenz benutzt wird, fangen bestimmte Bereiche davon an zu schwingen. Die Haarsinneszellen heißen so, weil tatsächlich kleine Härchen darauf sitzen. Wenn die abgebogen werden nach rechts oder links, verschieben sie sich mit der Membran, mit der sie verbunden sind. Sie hängen an einem ganz dünnen Proteinfaden an der Membran, an einem langen Molekül, das in einer Art Falltür endet. Verbiegt sich das Härchen, zieht es praktisch diese Falltür auf. Dort strömen nun Ionen ein, die die elektrischen Eigenschaften der Zellen verändern. Das ist das Signal, das ans Gehirn weitergeleitet wird. Die Härchen sind ein ganz feines mechanisches System. Bei einem richtig lauten Ton kann ich mir Härchen kaputt machen. Es reißt und wird zerstört. Die Zelle funktioniert dann nicht mehr, und sie regeneriert sich auch nicht. In diesem Frequenzbereich verlieren Sie Sensitivität – das nennt man Schwerhörigkeit.

Professor Marc Schönwiesner, Neurobiologe mit Spezialisierung auf das Hörsystem, kann in seinem anechoischen Raum an der Uni Leipzig jede Geräuschsituation simulieren. Der Raum selbst schafft völlige Stille. Quelle: André Kempner

Wie sich gezeigt hat, schädigen auch Geräusche, die nicht direkt zu einem Hörausfall führen, über eine lange Zeit das Hörsystem. Das Phänomen nennt sich „verdeckter Hörverlust“. Das ist ein Verlust, den bauen Sie in ihrer Jugend auf bis etwa 40 Jahre. Der ist unsichtbar, den kann der Ohrenarzt nicht messen. Nach etwa 40 bis 45 Jahren können sie ganz toll leben und auch laute Sachen hören, aber der Schaden ist schon da. Das ist eine Schädigung in den Zellen, die die Informationen ableiten und zum Gehirn weiterleiten. Die Synapse zwischen der Sinneszelle und der ersten Nervenzelle geht kaputt.

Der verdeckte Hörverlust ist derzeit ein sehr aktives Forschungsfeld. Da wissen wir im Moment noch nicht, ob ich den zum Beispiel reparieren kann. Vermeiden kann ich es, indem ich in meiner täglichen Lautstärkendosis bleibe. Aber warum genau diese Synapse zerstört wird, wissen wir noch nicht. Aber ich kann es zeigen, wenn ich mir Tiermodelle anschauen, die über längere Zeit laute Töne gehört haben. Bei Menschen kann ich ja nicht direkt reinschauen.

Wir tun das heute gern lapidar als Zivilisationskrankheiten ab. Ist das richtig?

Die Frage ist: Ist die Welt lauter geworden? Haben wir mehr Lärmbelastung als früher? Ich würde sagen: Da heute mehr Leute in Städten wohnen als früher und in den Städten die ständige Lärmbelästigung höher ist durch Straßen- oder Baulärm, aber auch durch die höhere Konzentration von Menschen, die zusammenleben, ist für den Großteil die Belastung heute größer. Der zweite Faktor ist: tragbare Musikgeräte. Man sieht heute ständig Leute mit Ohrstöpsel herumlaufen. Früher war diese Technik gar nicht da. Das Problem mit Ohrstopfen und Kopfhörern ist, dass ich – egal welcher Lärmpegel um mich herum herrscht – diesen übertönen muss. Das ist wirklich ein großes Problem.

Was macht Lärm noch mit mir?

Lärm ist auch ein ganz starker Stressor. Ständiger Lärm stresst mich. Ich habe immer eine Doppelaufgabe. Egal, worauf ich mich jetzt konzentrieren will, ich muss gleichzeitig versuchen, diesen Lärm zu unterdrücken. Das ist ein aktiver Prozess, ich muss Denkleistung dafür verwenden. Und diese Doppelbelastung merke ich. Ich werde dann weniger leistungsfähig, bekomme wahrscheinlich Kopfschmerzen, werde wahrscheinlich gereizt. Über lange Zeit hat das psychologische Effekte. Das kann eine ganze Kette auslösen, von Magen-Darm-Beschwerden bis hin zum Bluthochdruck. Das kann man für sich selbst ganz leicht ausprobieren. Ein typisches Beispiel ist eine Flugreise. Man ist ständig lauten Geräuschen ausgesetzt. Auf dem Flughafen ist es laut, im Flieger ist es laut, die Leute sind gereizt und gestresst. Wenn man das alles mit einem Hörschutz wie Ohrstopfen mitmacht, dann merkt man, wie das alles plötzlich viel einfacher wird und weniger stressig.

Es gibt da das klassische Beispiel des älteren Menschen, der genervt vom Spielplatzlärm ist. Was passiert da mit ihm?

Es wird schwieriger für ihn, eine Trennung zwischen dem Störgeräusch und dem Geräusch, dass er eigentlich hören will, zu machen. Es wird immer schwieriger, diese Störgeräusche wegzublenden. Ich habe darauf nicht alle Antworten, aber einige Mechanismen kennen wir. Unter anderem liegt es daran: Mit dem Älterwerden baut man sowieso Hörschädigungen auf. Die Peripherie im Ohr, das Organ selbst, funktioniert weniger gut. Damit werden die Schalleigenschaften, die das Ohr encodieren kann, also in elektrische Signale für das Gehirn übersetzen kann, geringer. Ich kann weniger den Nutzschall vom Störschall trennen, darum wird die Aufgabe härter für mich. Darum bin ich eher gestresst und genervt. Ich kann dann in lauten Umgebungen auch schlechter auf eine Person fokussieren.

Kann ich mich vor Lärm schützen?

Da ist ja eigentlich ganz einfach: Ohropax! (lacht). Irgendwas muss in die Ohren rein, wenn man weiß: Jetzt befinde ich mich für eine bestimmte Zeit in einer lauteren Umgebung. Wenn ich nicht unbedingt kommunizieren muss, kann ich einen Ohrschutz tragen. Da gibt es verschiedene Stopfentypen, auch solche, die Kommunikation ermöglichen. Oder neue Lösungen wie „Noise Cancelling“-Headphones, die eine aktive Rauschunterdrückung machen. Da sind Mikrofone außen dran die messen, welcher Schall versucht reinzukommen, und dann wird eine Gegenschallwelle geschickt, um die auszulöschen. Das ist sehr effektiv bei tieferen Frequenzen, damit kriege ich Bau- und Straßenlärm effektiv weg. Ansonsten muss sich versuchen, mich immer mal in stillere Umgebungen zurückzuziehen.

Braucht unser Ohr Erholungsphasen?

Das Ohr braucht eine Erholungsphase. Wir wissen, wenn Leute nach einem richtig lauten Musikkonzert zum Beispiel ein komisches Fiepen oder einen Druck im Ohr, vielleicht sogar Schmerzen haben, dass dies wirklich Alarmzeichen sind. Dann muss ich auf lange Zeit solche Situationen vermeiden. Wenn ich das noch einmal mache, habe ich eine sehr große Chance, dass ich einen chronischen Tinnitus entwickle, ein ständiges Fiepen im Ohr. Das ist keine schöne Sache.

Was genau ist ein Tinnitus aus Sicht des Hirnforschers?

Das ist eine komplizierte Erkrankung, weil es viele verschiedene Sorten von Tinnitus gibt. Es hängt immer mit einer Hörschädigung zusammen, man hat einen Hörausfall in einem bestimmten Frequenzbereich. Und in diesem Frequenzbereich entsteht dann auch meistens der Tinnitus. Es ist trotzdem kein ausschließliches Problem des Ohres, sondern ein Problem der Interaktion zwischen Ohr und Gehirn. Es ist eine Entregelung des Verstärkerprozesses, es gibt eine Rückkopplung.

Wie gefährlich sind plötzliche laute Geräusche, was verursachen die?

Auch die können einen Dauerschaden verursachen. Extrem laute Geräusche ab 130 Dezibel erzeugen organische Schäden. Ein Böller, der in unmittelbarer Nähe explodiert, ist eine richtige Schockwelle, die sich ausbreitet. Die kann mir im Extremfall sogar das Trommelfell schädigen und die feine Mechanik im Innenohr. Damit mache ich mir ein paar Härchen an den Haarsinneszellen kaputt.

Von Stefan Michaelis