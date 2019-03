Borna

Der Bornaer Arzt Lothar Ritter ist bekannt als engagierter Allgemeinmediziner, der auch viele alte Menschen der Region betreut.

Seit Jahren seien Hausbesuche bei den Senioren ein großes Problem, weil die Ärzte dafür keine Zeit mehr hätten. Zudem gebe es immer mehr Pflegeheime, für die sich kaum noch ein Hausarzt finde. So mancher Kollege würde dies ablehnen.

Inzwischen betreut Ritter 14 Pflegeheime in der Kreisstadt Borna sowie in den Kleinstädten Böhlen, Frohburg, Kitzscher, Groitzsch und Markranstädt.

„Einer muss doch da mal hinfahren und sich um die Leute kümmern“, sagte der Landarzt. Seiner Meinung nach spitzt sich das Problem immer mehr zu. Und der Missstand werde noch größer, weil es immer weniger gut ausgebildete Pflegekräfte gebe. Er kennt Fälle, wo aus wirtschaftlichen Gründen erfahrenen Krankenschwestern gekündigt wurde und dafür billigere Ungelernte eingestellt wurden.

Was Verordnungen betrifft, seien bestimmte Dinge hausgemacht. Wenn eine Oma im Pflegeheim früher Husten hatte, bekam sie von der Schwester Bromhexin und fertig.

„Heute gibt es ständig Qualitätsprüfungen. Bei den kleinsten Sachen muss der Arzt anrücken, sonst bekommt das Heim sein Zertifikat nicht. Das ist völlig aufgebläht, zeitaufwendig und sinnlos“, kritisierte der Mediziner. Beispiel: Um einem Patienten Antibiotika zu geben, müsse er zehnmal 25 Kilometer in ein Pflegeheim aufs Land fahren.

All das koste viel Zeit. Sein Montag sieht so aus: Sprechstunde von 8 bis 13.30 Uhr, anschließend Hausbesuche bis 15 Uhr, dann Sprechstunde bis 19.30 Uhr, anschließend Hausbesuche.

An den anderen Arbeitstagen sei es nicht viel anders. Sonnabends und sonntags sei er meist jeweils zwei bis drei Stunden wegen dringender Hausbesuche unterwegs.

Der Arzt wuchs in Groitzsch auf, arbeitete zehn Jahre als Betriebsarzt in der Poliklinik Böhlen, seit 1991 ist er in Borna.

Er behandelt auch Suchtkranke und psychisch Kranke. Der 61-Jährige ist ein streitbarer Geist, kämpft seit Jahrzehnten im Suchtarbeitskreis gegen Heroin, Chrystal Meth, Tabak und Alkohol.

Von Claudia Carell