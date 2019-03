Der Leipziger Schlafforscher Hubert Wirtz über Ursachen von schlechtem Schlaf, Mittel gegen Schnarchen und neue Therapien.

Frage: Die Barmer-Krankenkasse sagt in einer Studie, dass die Schlafstörungen in Deutschland unterschiedlich verteilt sind und die Sachsen am besten schlafen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Das überrascht mich. Grundsätzlich sind Schlafstörungen von einer ganzen Reihe Faktoren abhängig und eher nicht regional unterschiedlich verteilt. Geschlechtsspezifisch schon. So haben Männer mehr Probleme als Frauen, wie wir in unseren Schlaflaboren sehen. Ältere leiden häufiger an Schlafstörungen als Junge. Auch Leute, die in Schichten arbeiten oder in Nachtarbeit tätig sind, haben mehr Schlafstörungen als Menschen mit geregelter Arbeits- und Schlafenszeit.

Welche Art von Schlafstörungen gibt es?

Es gibt Einschlafstörungen, bei denen man sehr lange braucht, bevor man zur Ruhe kommt. Es gibt Durchschlafstörungen, bei denen man zwar einschläft, aber in der Nacht aufwacht und nicht wieder zur Ruhe kommt. Und es gibt die sehr häufige Problematik, bei der Menschen stark schnarchen oder sogar noch weitergehende Verschlüsse in den oberen Atemwegen entwickeln und schlecht Luft bekommen, aber nicht bewusst aufwachen. Das Schlafstadium wird von einem tiefen immer wieder in ein oberflächliches Stadium geführt. Dadurch entsteht keine normale Struktur, die wir Internisten als Schlaf-Architektur bezeichnen.

Wie sähe denn eine normale Schlaf-Architektur aus?

Sie bestünde aus regelmäßigen Anteilen von tiefem Schlaf – also Traumschlaf oder auch REM-Schlaf (Rapid Eye Movements – deutsch: schnelle Augenbewegungen. Sie sind unter anderem verbunden mit verringertem Muskeltonus) – und oberflächlichen Schlafstadien. Da gibt es normalerweise einen Rhythmus in der Nacht, dessen Phasen man etwa viermal durchläuft. Gelingt das, schläft man erholsam. Gelingt das nicht, ist der Schlaf auch weniger erholsam. Unabhängig davon, ob man den Eindruck hat, man hätte die ganze Nacht geschlafen oder wach gelegen. Dann fehlt dem Menschen etwas und er kann dadurch krank werden.

Welche Krankheiten sind das dann?

Das ist noch nicht ganz klar. Man weiß, dass Menschen, wenn sie so einen gestörten Schlaf haben – beispielsweise durch die erwähnte gestörte Luftzufuhr – auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen.

Wie ist das zu erklären?

Weil der Sympathikus-Nerv, der den Menschen anregt, dann in der Nacht offenbar mehr gereizt und geweckt wird. Das führt den Schläfer aus einem tiefen in einen oberflächlichen Schlaf. Durch diese Stimulation des Kreislaufs steigen Blutdruck und Herzfrequenz. Das führt zu einer Veränderung der Gefäße und schlimmstenfalls auch zu einer Entzündung. Die Folgen sind Schlaganfall und Herzinfarkt. Man weiß, dass diese mit vermehrter Sympathikus-Aktivierung und Entzündung im Körper verbunden sind.

Ab wann stellt man sich dem Arzt vor und was kann man vorher tun?

Schlafhygiene betreiben beispielsweise. Dieser Begriff bezeichnet regelmäßiges Schlafengehen. Man sollte es als kleines Ritual betreiben und beispielsweise vorher noch regelmäßig etwas trinken. Vielleicht Tee, keinesfalls Kaffee und auch nicht viel Alkohol. Dazu sollte die Schlaftemperatur deutlich unter der normalen Wohntemperatur liegen, aber dennoch nicht eiskalt sein. Wichtig ist ferner die Matratze, die bequem ist. Und man sollte sich nicht Stunden vorher schon ins Bett legen und dann noch arbeiten, lesen oder fernsehen. Besser ist: Wach bleiben, bis man müde wird, ins Bett gehen und dann das Licht löschen.

Betrifft das jeden gleich?

Nein, die Menschen sind sehr unterschiedlich und es gibt eben welche, die lesen gern im Bett und können dann besonders gut schlafen. Andere nicht. Man muss das tun, was einem erfahrungsgemäß und regelmäßig am besten in den Schlaf bringt. Wer ständig zu anderen Zeiten ins Bett muss oder ständig die Zeitzonen kreuzt, der hat oft auch ein Problem.

Manch einer greift dann zu Baldrian oder Pillen. Ab wann macht das Sinn?

Natürlich schläft jeder mal eine Nacht schlecht. Wer aber regelmäßig schlechter schläft, vielleicht über Wochen, der braucht Hilfe. Entweder er geht zum Arzt oder er nimmt Baldrian und ähnliche Mittel. Es ist nichts Schlechtes daran, wenn man verschiedene Dinge ausprobiert. Bei einem aufwühlenden Erlebnis beispielsweise kann man durchaus auch mal ein Medikament nehmen. Allerdings führt die regelmäßige Einnahme von Schlaftabletten oft dazu, dass man sich daran gewöhnt und nicht mehr ohne sie auskommt.

Welche Rolle spielt die Nutzung von Computern, Tablets und Handys beispielsweise bei Jugendlichen?

Wir haben kaum Jugendliche hier. Sie können in der Regel gut schlafen – selbst wenn sie spät ins Bett gehen. Natürlich brauchen junge Leute sogar noch etwas mehr Schlaf. Aber wenn jemand am Abend mit seinem Computer noch arbeitet und gut damit zurechtkommt, dann ist dagegen nichts zu sagen. Wenn natürlich die schulischen Leistungen abfallen oder man am Morgen nicht aus dem Bett kommt, dann ist es an den Eltern, einzugreifen.

Wenn ein Patient mit Baldrian oder natürlichen Heilmitteln nicht weiterkommt – was passiert dann?

Zunächst muss festgestellt werden, wie er schläft. Viele Menschen glauben, dass sie nachts nicht schlafen können. Aber wenn man die Zeit misst, die ein Mensch nicht schläft, dann ist der Anteil des Schlafes dann meist doch relativ groß. Also wäre das Erste, ein Protokoll zu führen. Wir können das mit einem tragbaren Gerät zu Hause messen. Dann wird man sehen, ob jemand im Schlaflabor untersucht werden muss oder nicht. Besonders gut sind diese kleinen Geräte für das Problem mit den Atemstörungen während des Schlafes. Im Schlaflabor kann man schließlich den Schlaf richtig messen und bei Patienten, die Einschlaf- oder Durchschlafprobleme haben, genau ermitteln, wie lange sie wirklich brauchen, um richtig in den Schlaf zu fallen. Das ist manchmal gar nicht so lang, wie die Patienten vermuten.

Und wenn doch?

Dann könnte man versuchen, den Patienten zu einem Rhythmus zu verhelfen, der ihn leichter schlafen lässt. Wenn das gar nicht geht, könnte er eine Zeit lang Einschlaftabletten erhalten.

Tipps für eine gute Nachtruhe Regelmäßige Schlafzeiten: Im Idealfall jeden Tag (auch am Wochenende) zur gleichen Zeit aufstehen. Abends ins Bett gehen, wenn man sich müde und schläfrig fühlt. Ein persönliches Abendritual einführen, z. B. ein entspannendes Bad oder eine CD mit Naturgeräuschen wie Meeresrauschen. Das kann helfen, Körper und Geist auf die Nachtruhe einzustimmen und problematische Gedanken loszulassen. Vor dem Schlafengehen keine Konfliktgespräche führen. Abends besser leichte Kost genießen und keine koffeinhaltigen Getränke zu sich nehmen. Auch zu viel Alkohol und Nikotin rauben den Schlaf! Stress abbauen, d. h. auf ausreichend Ruhezeiten achten, Verzichtbares von der To-Do-Liste streichen und auch mal Nein sagen. Yoga oder Autogenes Training können außerdem helfen, bewusst zu entspannen. Wer nachts aufwacht und grübelt, sollte seine Gedanken aufschreiben und somit erst einmal ablegen. Wer trotzdem hellwach bleibt, sollte aufstehen und sich mit etwas Ruhigem beschäftigen, bis die Müdigkeit wieder einsetzt: einen Tee kochen, lesen. Schlafmittel sind immer die letzte Wahl! Wenn Schlafstörungen über einen längeren Zeitraum andauern oder immer wieder auftreten, sollte ein Arzt um Rat gefragt werden.

Wie verhilft man denn jemandem zu einem Rhythmus, der ihn leichter schlafen lässt?

Manchen Leuten ist gar nicht klar, dass ihr schlechter Schlaf mit dem Leben zusammenhängt, das sie führen. Wenn sie spät abends noch arbeiten, Kunden besuchen und danach die Ergebnisse noch am Computer einpflegen, dann kann das Einschlafen sehr schwierig sein. Es gibt auch Patienten, die nehmen Medikamente, die sie sehr schlecht einschlafen lassen. Hier kann man überlegen, ob man diese Medikamente durch andere ersetzt. Denn, wenn man das Schlafproblem bessert, sind oft auch andere Probleme besser zu behandeln – ohne zusätzliche Medikamente. Wer nicht schlafen kann, der kann depressiv werden. Er kann aber auch Unfälle verursachen. Wer nachts weniger schläft, ist tagsüber weniger ausgeruht und weniger leistungsfähig.

Das geht aber nicht nur Schichtarbeitern so?

Das betrifft ganz viele Bereiche und selbstverständlich auch den intellektuellen.

Nun gibt es umgekehrt in der Psychiatrie aber auch den Ansatz, Depressionen durch Schlafentzug zu behandeln.

Das ist richtig. Man kann Depressionen mit Schlafentzug behandeln. Das ist aber eine genau definierte Ausnahmesituation. Man wird einen Patienten mit hohem Blutdruck nicht mit Schlafentzug behandeln können. Im Gegenteil, das wäre eher kontraproduktiv.

Wie läuft so eine Behandlung im Schlaflabor ab?

Wer zu uns kommt, ist bereits vorgefiltert und hat ein Gespräch bei seinem Hausarzt und eine Anamnese hinter sich. Wir nehmen dann die Vorgeschichte der Krankheit noch etwas ausführlicher auf und ermitteln auch, ob eine Depression Grund für die Schlaflosigkeit ist. Wir erfragen ferner, ob der Patient womöglich häufig am Tag grundlos einschläft. Dann wird der Patient mit zahlreichen Sensoren versehen, um beispielsweise die Muskelaktivität rund um die Augen, Hirnströme, Beinbewegung, Körperlage sowie die Atembewegungen des Oberkörpers und des Bauches aufzuzeichnen.

Was misst man damit?

Wenn ein Atemstopp in der Nacht eintritt, merkt man, dass der Körper atmen will, aber keine Luft fließt. Dann wissen wir, dass diese Situation durch Zusammenfallen der oberen Luftwege – oft bei Leuten mit hohem Gewicht – eingetreten ist. Und man kann nun dieses Problem ganz dezidiert angehen.

Was passiert, wenn der Sympathikus trotzdem weiter gereizt wird?

Das kommt ganz darauf an. Der klassische Therapieweg ist die Verordnung einer Schlafmaske, einer CPAP-Maske, wie der Fachbegriff lautet. Durch sie wird ein kontinuierlicher Atemwegsdruck erzeugt, der über die Maske entweder auf die Nase oder auf Mund und Nase übertragen wird. Gegen diesen Druck muss der Patient dann ein- und ausatmen. Das bedeutet Unterstützung beim Einatmen und ein geringer Widerstand beim Ausatmen. Durch diesen Druck von innen bleiben die Atemwege immer offen.

Ist das nicht störend beim Schlafen?

Man muss sich ein wenig daran gewöhnen, aber nach kurzer Zeit funktioniert das. Die Maske ist leise und mittlerweile technologisch auch so gut entwickelt, dass Partner von Betroffenen zu dem Schluss kommen, dass dieses leise surrende Geräusch besser ist, als wenn der andere laut schnarcht.

Schnarchen ist aber per se noch kein Indiz, dass jemand an einer Krankheit leidet?

Schnarchen kann ein Indiz dafür sein. Aber es gibt auch ein Schnarchen, dass nicht mit einer Atemstromunterbrechung über eine längere Zeit verknüpft ist. Grundsätzlich ist es ein Kontinuum zwischen Nichtschnarchen, leichtem Schnarchen, schwerem Schnarchen, Aussetzern und langen Aussetzern. Das kann auch selbst beim einzelnen Patienten variabel sein. Das Problem besteht darin, dass die Muskulatur in der Nacht entspannter als am Tage ist. Sonst würden wir ja im Schlaf nicht ruhig liegen. Wir erleben schließlich alle möglichen Situationen im Traum. Wenn nicht diese Dissoziation zwischen Hirn- und Muskelaktivität wäre, würden wir Arme und Beine ständig bewegen. Das betrifft aber eben auch die Schlundmuskulatur. Sie wird schlaff und kann nicht kontrahieren, wenn der Druck von außen wächst, damit von innen alles frei gehalten wird.

Wieso funktioniert das am Tag?

Am Tag tut man das unwillkürlich. Deshalb gibt es da keinen Atemstopp, aber in der Nacht kann der Tonus zu gering sein. Fällt dann die Zunge nach hinten und ist der Hals aus anatomischen Gründen nicht so groß, kann es dazu kommen, dass sich während der Einatmung der Atemweg verschließt. Dann ist das Problem da.

Was geschieht dann?

Es kommt darauf an, wie oft und wie lange das passiert. Wenn der Sauerstoff dabei im Blut absinkt, entsteht im Gehirn eine Art Alarmfunktion, die dazu führt, dass der Muskeltonus wieder ansteigt und dabei auch den Sympathikus aktiviert. Der Hals wird aufgespannt und die Luft kann wieder fließen. Der Mensch muss anschließend mehr atmen, um aufzuholen. Das ist dann meist das laute Schnarchen. Ist das ausgeglichen, geht das Gehirn zurück in den Tiefschlaf und der Zyklus beginnt von vorn.

Wie oft passiert das in einer Nacht?

Das kann bis zu vierhundert Mal passieren. Man kann sich vorstellen, dass das dann mehr Kampf als Schlaf ist.

Gibt es dazu neue Erkenntnisse in der Schlafforschung?

Es gibt immer wieder neue Versuche. Beispielsweise, um das Problem mit der unterbrochenen Atmung zu lösen. So werden individuell angefertigte Zahnschienen eingesetzt, die dazu führen, dass der Unterkiefer nach vorn und unten bewegt wird. Dadurch entsteht mehr Platz im Hals. Das kann das Problem schon lösen, wenn ein leichteres Problem vorliegt. Neu ist auch, Schrittmacher einzubauen, bei bestimmten Formen der obstruktiven Schlafapnoe, wie das Problem im Fachjargon heißt. Dadurch kann man einen Teil des Schlundmuskelnervs so reizen, damit die Zunge beim Einatmen nach vorn gestreckt wird.

Was bringt das?

Das ist ziemlich raffiniert. Beim Einatmen registriert die Technik das durch einen Sensor am Oberkörper. Wenn dann die Muskeln zur Einatembewegung aktiviert werden, wird auch die Zunge so angesteuert, dass sie sich etwas nach vorn bewegt. Das geht aber nur bei ganz bestimmten Veränderungen. Da muss man vorher testen, ob eine ganz bestimmte Form von Atemwegsverengung eingetreten ist.

Was tun Sie selbst, wenn Sie Schlafstörungen haben?

Ich bin zum Glück mit gutem Schlaf gesegnet. Ich schlafe schnell ein, gehe aber auch ziemlich spät ins Bett und bin dann ziemlich müde. Womöglich hat es etwas damit zu tun. Es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man erst dann ins Bett geht, wenn man auch müde ist.

