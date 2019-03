Während in Sachsen der Sportunterricht an den Schulen gekürzt werden soll, sind Experten und Wissenschaftler schon weiter. Mehr Bewegung, am besten in jedem Fach, fördert die Konzentration der Schüler – und sogar die Zufriedenheit der Lehrer. Doch welche Mechanismen stecken hinter diesem Phänomen?