Leipzig

Sie sind winzig und legen doch ein so großes Wesen wie den Menschen lahm. Übelkeit, Durchfall, Schweißausbrüche – es hat mal wieder ein Erreger zugeschlagen, und das mitten auf der Sonnenterrasse im Karibik-Resort oder am Strand von Rimini.

Das Urlaubsproblem Norovirus kann jeden erwischen, weiß Dr. Thomas Grünewald, Leitender Oberarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg: „Man muss dazu noch nicht mal verreisen, den kriegt man auch hier, wenn man Pech hat.“

Ob „Montezumas Rache“, „Durchmarsch“, „Flotter Otto“ oder „Dünnpfiff“, der Duden kennt mehr als ein Dutzend Begriffe für das, was der Arzt „Reisediarrhö“ nennt.

„In der Regel sind es harmlose Dinge, wenn man nicht schwere Vorerkrankungen hat oder anderweitig geschädigt ist“, macht Dr. Thomas Grünewald zunächst mal Hoffnung, dass das alles gar nicht so schlimm ist.

Dumm nur, dass der ungekrönte König der Durchfallerkrankungen so ein hyperaktives Biest ist: „Noroviren brauchen nur sehr wenige Viren. Wir nennen das Infektionsdosis. 10 bis 100 Viren reichen aus, um krank zu werden.“

Zum Vergleich: Es werden 50 000 Salmonellen benötigt, bis es zum Durchfall komme, bei einer Influenza 100 000 bis 500 000 Viren, bis die Grippe durchschlage. Die sogenannte „Attack rate“ der Noroviren liege denn auch bei 50 bis 70 Prozent.

Drei Tage lang Unwohlsein

Ob in Europa, Südamerika, Afrika oder Asien, die Erreger könnten zwar unterschiedlich sein, die Symptomatik sei aber sehr ähnlich. Man habe einen Tag Übelkeit und Erbrechen. Dann komme der Durchfall relativ abrupt, man verliere viel Flüssigkeit.

„Aber nach zwei bis drei Tagen bessert sich das wieder deutlich“, sagt Dr. Thomas Grünewald.

Dass Noroviren auf einem Kreuzfahrtschiff, wie jüngst auf der „ Island Princess“ in der Karibik, aktiv werden, sei nicht ungewöhnlich: „Noroviren kommen in Clustern als Ausbrüche vor, zum Beispiel in Reisegruppen. Die Erkrankten scheiden einfach extrem viele Viren aus.“

Verkannte Reise-Gefahr Influenza Impfungen für unterwegs: Welche Piekser sind für welche Reiseziele noch notwendig? „Der Hausarzt kennt sich mit den Standardimpfungen bereits sehr gut aus“, meint Dr. Thomas Grünewald. „Wer in tropische und subtropische Gebiete fährt, sollte jemanden konsultieren, der sich mit Reisemedizin auskennt. Vor allem, wenn man chronische Krankheiten hat“, rät Dr. Thomas Grünewald. „Standardimpfungen sind ein Muss! Wir haben gerade wieder Fälle von Kinderlähmung in Indonesien und Masernausbrüche in ganz Europa.“ Allein in der Ukraine habe es 12 000 Fälle mit 20 Masern-Toten nur im Januar gegeben. Auf dem neusten Impfstand sollte man bei Masern, Mumps, Röteln, Wund­starrkrampf, Kinderlähmung Keuchhusten und Diphtherie sein. Verkannt wird für den Oberarzt die Influenza: „Auf der Südhalbkugel ist immer Influenza-Saison.“ Es würden global vier Stämme zirkulieren, die sich sehr ähnlich seien. Daher wirke eine Impfung in Deutschland auch in Südamerika. Der Schutz sei zwar nicht so wirksam wie bei Tetanus, eine Reduktion des Risikos aber sinnvoll. „Wir haben jedes Jahr mehrere 100 bis 1000 Tote. In Afrika haben wir Ausbrüche, daran sterben über 10 000 Menschen“, sagt Dr. Thomas Grünewald. Tödlich könne die Infektion für Menschen mit Risiken sein, etwa für Zuckerkranke und Schwangere. „Man darf echte Grippeviren nicht verwechseln mit den Viren, die grippale Infekte auslösen. Influenza ist eine schwere Krankheit.“

Dass manche Zukunftsvisionäre Viren als künftige Weltherrscher ansehen, sei nicht von der Hand zu weisen. Dr. Thomas Grünewald: „Viren sind einfach schneller als wir, das muss man akzeptieren. Wir müssen uns adäquat schützen, das ist das A und O!“

Noroviren haben sich laut dem Infektiologen sehr gut an den Menschen angepasst: „Sie docken im Darm an bestimmte Eiweiß-Zucker-Moleküle an. Man hat immer gedacht, bestimmte Blutgruppen sind geschützt, aber das ist heute nicht mehr so.“

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sei der Norovirus weltweit mutiert, „er hat den Menschen als optimalen Wirt ausgemacht. So schnell, wie er sich auf uns einstellt, können wir uns gegen ihn schon genetisch nicht wehren.“

Dr. Thomas Grünewald, Leitender Oberarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg, rät Reisenden vor allem dies: Die Standard-Hygieneregeln beachten, die man auch im Alltag anwendet. Quelle: Stefan Michaelis

Willkommen im Weltuntergang? Nein, sagt Dr. Thomas Grünewald, gegen den Eroberungsfeldzug der Noro- und vieler anderer Viren helfe ja – das ist kein Witz – Händewaschen: „Die Händehygiene wird häufig im Urlaub vergessen. Damit kann man einen großen Teil von Problemen und Komplikationen vermeiden. Im Urlaub ist die Standardhygiene genauso wichtig wie zu Hause.“

Noroviren werden über Schmierinfektionen übertragen, der Kontakt von Mensch zu Mensch reiche für einen Befall aus, weil man irgendwann unwillkürlich mit den Händen sein Gesicht berühre. Dr. Thomas Grünewald: „Wichtig ist auch die richtige Husten-Etiquette! Nicht in die Hände husten, sondern in die Ellenbeuge – die Hände wäscht man nicht nach jedem Husten.“

Immer alles abwaschen

Ansonsten gelte eine einfache Regel, die seit über 50 Jahren aus dem Englischen überliefert ist: „ Cook it, peel it, boil it or forget it!“

Durch Kochen werden Viren getötet. Obst und Gemüse sollten geschält werden. Was man nicht schälen könne, sollte abgewaschen werden. In jedem Resort sei dies möglich, allenfalls Rucksackurlauber würden das nicht immer hinkriegen. Dr. Thomas Grünewald: „Das ist eigentlich unser normales Alltagsverhalten, aber im Urlaub sind wir leider risikofreudiger.“

Tipps für die Reiseapotheke „Ich muss nicht eine ganze Apotheke mitnehmen gegen jedes Wehwehchen“, sagt Dr. Thomas Grünewald. Er empfiehlt für den Koffer diese Grundausstattung: Schmerzmittel und Mittel, die Fieber senken

ein Minimum an Verbandszeug und Pflaster

etwas Desinfektionsmittel

wenn man bereits an Krankheiten leidet: Medikamentenliste und die Adresse des nächsten verfügbaren Krankenhauses und deutschen Konsulats

Impfpass

wenn man gegen Mücken und Zecken exponiert ist: Mückenschutz

Habe das erhöhte Risiko zum „Flotten Otto“ geführt, könne ihn der Betroffene schnell an die Leine legen. Viel Flüssigkeit und viele Mineralstoffe zu sich nehmen, rät der Oberarzt.

„Cola und Salzstangen funktionieren gut, weil viele Mineralstoffe darin sind. Dazu muss man aber noch viel Wasser trinken, weil die Cola eine sehr hohe Dichte hat.“

Tee tue gut, manche Sorten beruhigen den Magen, sagt Dr. Thomas Grünewald, aber viele Mineralstoffe habe Tee nicht.

Dafür seien Früchte und Gemüse da. Perfekt sei die Banane, weil sie auch viel Fruchtzucker beinhalte, der satt mache.

Mineralstoff-Konzentrate aus dem Reformhaus oder der Apotheke seien auch in Ordnung.

Tiere nicht streicheln

Eine kühle Cola als Medizin scheitert allerdings in den Tropen, wo noch andere Gefahren auf den Urlauber lauern. „Der Regenwald ist nicht unser Metier“, sagt der Infektiologe, „die Tiere mögen Menschen nicht und beißen dann auch zu.“

Tollwuttote würden weltweit rapide zunehmen, „die Tiere sind eben keine Streicheltiere, sondern wild. Nicht streicheln! Das gilt auch für die kleinen Tempelaffen in Bangkok. Die können auch Tollwut haben.“

Vor einer Reise in Malariagebiete sollte man indes nicht den Nachbarn fragen, der auch schon mal da war, sondern einen Experten.

Auch das Internet müsse kritisch betrachtet werden. Dr. Thomas Grünewald: „Das Problem ist, Sie kriegen dort 15000 verschiedene Antworten auf Ihre Fragen. Da können 7000 richtig sein, aber auch 7000 falsch.“

Trotzdem lehnt der Oberarzt diesen Weg nicht ab: „Ich finde es nicht schlecht, wenn ein Urlauber seine Reiseroute genau im Internet anschaut und seinem Arzt diese Infos mitbringt.“

Zum Beispiel könne in Südafrika das Malaria-Risiko von Region zu Region unterschiedlich sein, daher sei die genaue Kenntnis der Reiseroute für den Arzt hilfreich, um eine Infektionsprophylaxe zu erstellen.

Übrigens: Die alleinige Nummer eins der Urlaubserkrankungen ist die Reisediarrhö nach den Erfahrungen von Dr. Thomas Grünewald gar nicht: „Wir haben auch viele Verletzungen durch Tätigkeiten und Verkehrsunfälle.“

Man mache plötzlich Sport, den man sonst nicht mache, oder stürze sich in den Verkehr, den man ebenso wenig kenne wie das Auto, das man sich leiht. „Wir fahren Fahrrad in Saigon mit 1,5 Millionen anderen, das ist dann gefährlich“, sagt der Oberarzt.

Und manchmal ist ein Glas Alkohol im Urlaub gefährlicher als eine Dünnpfiff-Gang von Noroviren, die an der nächsten Ecke auf Opfer lauert.

Von Stefan Michaelis