Hartha

In Leisnig geboren und aufgewachsen, ist der 37-jährige Hausarzt Dr. med. Danny Nummert-Schulze im ehemaligen Kreis Döbeln seit jeher fest verwurzelt. Einzig für sein Medizinstudium zog es ihn nach Leipzig. Seinen Facharzt für Innere Medizin machte er dann an der Helios-Klinik in seiner Heimat. Die eigene Hausarztpraxis im beschaulichen Hartha folgte 2015. Als Zweigstelle der medizinischen Versorgungszentren von Helios eröffnet, musste der Mediziner sich völlig neu etablieren und Vertrauen aufbauen. Heute betreut er 900 bis 1000 Patienten – ein normaler Schlüssel für die Region. Der Mediziner ist einer von 21 Ärzten des regionalen Helios-Verbundes, die Telemedizin, also Sprechstunden via Internet, aktuell in ihren Praxisalltag integrieren. Bisher betreut er so ein bis zwei Patienten in der Woche. Zumindest einen Teil seiner Hausbesuche kann der 37-Jährige dadurch seit einigen Monaten einsparen.

Gerade für die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Pflegeheimen ist die Online-Sprechstunde für ihn eine gute Option. „Oft werde ich gerufen, weil bei den Bewohnern plötzlich neue Gesundheitsveränderungen auftreten, die Unsicherheit hervorrufen.“ Die könne man auch mit einem Mausklick nehmen, ist er überzeugt. Er wünscht sich, dass das gesamte Vorhaben weiter wächst. Eine engere Zusammenarbeit mit Fachärzten wäre Nummert-Schulzes persönliche Vision einer optimalen Nutzung der technischen Möglichkeiten.

Der Mediziner weiß um den Mangel an Fachkräften in seiner Umgebung. „Neurologen, Augenärzte und Psychiater sind hier rar. Da müssen meine Patienten mitunter Wege bis in die nächste Großstadt auf sich nehmen.“ Trotz mancher Widrigkeiten ist er gerne Land- und vor allem Hausarzt. Dr. med. Danny Nummert-Schulze schätzt die Nähe zu seinen Patienten, die er sich durch jahrelange Behandlung und intensive Betreuung erarbeitet hat.

Von Lisa Schliep