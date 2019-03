Leipzig

Spazieren, laufen, rennen – auch wenn sitzende Tätigkeiten mittlerweile den Großteil unseres Tages einnehmen: Der Mensch ist für die Fortbewegung gemacht und dafür bedient er sich nicht nur seiner Füße. Der ganze Körper kommt zum Einsatz, wenn wir einen Schritt vor den anderen setzen.

Meist denken wir darüber nicht nach, bis es irgendwann plötzlich zu „knirschen“ anfängt. Nicht selten liegen die Probleme in der Hüfte oder im Knie. Was mit einem leichten Ruckeln beginnt, kann sich rasch zu Schmerzen entwickeln, die jede Bewegung zur Qual werden lassen.

Linderung schafft meist nur noch ein künstlicher Gelenkersatz, eine sogenannte Endoprothese. Priv.-Doz. Dr. Ingmar Meinecke, Leiter des EndoProthetikZentrums am Helios Park-Klinikum Leipzig, erklärt, wie der Eingriff verläuft und wie man schnell wieder auf den Beinen ist.

Herr Dr. Meinicke, wie entstehen Hüft- oder Knieprobleme?

Die häufigste Ursache ist der Verschleiß des Gelenkknorpels, die sogenannte Arthrose. Im Röntgenbild sehen wir das sehr deutlich. Bei einem gesunden Gelenk erkennt man den Knorpel an einem glatten, gleichmäßigen Gelenkspalt. Ist der Knorpel abgenutzt oder sogar ganz verschwunden, führt das zu Schmerzen, da die Stoßdämpferfunktion nicht mehr erfüllt ist und Knochen auf Knochen reibt. Aber auch Unfälle oder angeborene Fehlstellungen können zu Veränderungen an den Gelenken führen. Beim Knie sehen wir das häufig bei den bekannten X- oder O-Beinen. Die Folge sind Schmerzen, die die Bewegungsfähigkeit einschränken, wodurch das Gelenk immer steifer wird.

Wie kann eine Endoprothese Abhilfe schaffen?

Eine Endoprothese ersetzt das natürliche Knie- oder Hüftgelenk durch ein künstliches Implantat. Dieses ist aus speziellen Materialien angefertigt und wird minimalinvasiv, also besonders muskelschonend, eingesetzt. Der Vorteil ist, dass wir den Patienten nach der Operation schnell wieder mobilisieren können und er nicht lange im Krankenhaus bleiben muss. Hinzu kommt, dass der künstliche Gelenkersatz an Knie und Hüfte heute zu den erfolgreichsten Operationsmethoden in der modernen Medizin zählt.

Wie schnell ist man nach einem künstlichen Gelenkersatz wieder auf den Beinen?

Wenn sich der Patient gut fühlt, beginnen wir noch am OP-Tag, spätestens aber am Folgetag mit leichten Physiotherapie-Übungen und erhöhen die Intensität bis zur Entlassung. Das ist wichtig, um die Muskeln gleich von Beginn an zu kräftigen und die Beweglichkeit zu fördern. Wenn alles wie geplant verläuft, verlassen die Patienten am sechsten Tag nach der OP die Klinik und werden in die Reha überführt.

Ist es nicht besser, sich nach einer OP zu schonen?

Der Ansatz, dass man nach einem Gelenkersatz so lange wie möglich im Bett bleiben müsse, um die Heilung zu fördern, hält sich hartnäckig. Heute wissen wir, dass zu viel Liegen sogar negative Folgen hat. Eine frühzeitige Mobilisation treibt die Genesung deutlich schneller voran. Das Herz-Kreislauf-System kommt zügiger in Schwung, die Muskulatur bleibt erhalten und die Wundheilung verbessert sich. Natürlich soll niemand nach einer Operation aufspringen und einen Marathon rennen. Gerade am Anfang brauchen viele Patienten Unterstützung von Gehhilfen, um sicher und stabil einen Fuß vor den anderen zu setzen – das ist völlig normal. Viele Beweglichkeitsübungen kann der Patient direkt im Bett vornehmen. Beim ersten Aufstehen und bei Gehübungen ist eine Physiotherapeutin zur Stelle, um die Bewegungen zu erklären und Hilfestellung zu leisten.

Was passiert, wenn die Beschwerden auch mit einem künstlichen Gelenk nicht verschwinden?

Regelmäßige Nachuntersuchungen sind wichtig, um den Heilungsverlauf zu beobachten. In seltenen Fällen kann es passieren, dass Komplikationen auftreten, sich Prothesen entzünden oder sich nicht mit dem Gewebe verbinden. Dann kann eine weitere Operation nötig sein. Wichtig ist, dass der Patient im Kontakt mit seinem behandelnden Orthopäden bleibt, gerade dann, wenn Schmerzen auftreten.

Von PR/LMG