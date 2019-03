Es ist Donnerstag, 19 Uhr. Draußen ist es ungemütlich – kalt und windig. Dennoch herrscht reges Treiben vor der Tür des Haus B der Oberschule Krostitz. 19.30 Uhr beginnt hier die Probe der Neuen Krostitzer Chorgemeinschaft.

Doch bevor das Singen seinen Platz einnimmt, wird sich erstmal untereinander ausgetauscht – die Mitglieder hören zu, stellen Fragen, lachen zusammen. Als sich die Tür zum Probenraum öffnet, spiegelt sich auf den Gesichtern ein Lächeln wider: „Es geht los“.

Im Raum hat jeder seinen Platz. Der Sopran sitzt ganz links, in der Mitte die Tenor- und Baritonstimmen der Herren und rechts schließlich die Altstimmen.

Die Chorleiterin Uta Zwiener muss nicht viel sagen. Sie summt einen Ton an, hebt die Hand und Chormitglieder singen sich ein: Wo-A, Wo-A, Wo-A. Blomm, Blomm, Blomm. Juhu-huhu-ja klingt durch den Raum – hell und klar.

Das Einsingen dient als Vorbereitung für die folgenden Lieder. „Der Stimmapparat muss genauso erwärmt werden wie die Muskeln vor dem Sport“, erklärt Uta Zwiener. Seit 22 Jahren leitet die studierte Sängerin und Gesangspädagogin den Chor.

30 Mitglieder im Alter zwischen 18 und 78 Jahren führt sie seither regelmäßig zu regionalen und überregionalen Konzerten – sogar international kann die Gemeinschaft Auftritte für sich verbuchen, zum Beispiel in Chicago, Rom oder Wien.

Üben fürs Mitsing-Konzert

Nach dem Einsingen geht es ans Üben. Am 6. Juli soll es am Biedermeierstrand des Schladitzer Sees ein Mitsing-Konzert mit dem Leipziger Sinfonieorchester geben. Dort wird die Chorgemeinschaft einige Stücke zwar auch selbst vortragen, aber Ziel soll es sein, mit dem Publikum gemeinsam zu singen.

„Wir wollen zeigen, wie viel Spaß es macht zu singen, und dass es jeder kann“, betont Uta Zwiener. In ihren Augen fristet das Singen in Deutschland ein Schattendasein, ist man peinlich berührt, wenn man beim Singen überrascht wird.

„Dagegen ist Singen gerade für die südeuropäischen Länder eine Einstellungssache. Da wird immer und überall gesungen, auf der Straße, bei Festen, zu Hause und bei der Arbeit. Das ist toll“, meint die Chorleiterin.

Dirk Stelzer muss bei dem letzten Satz lachen. „Ja, auch ich singe bei der Arbeit. Dann geht einem alles auch ein bisschen leichter von der Hand“, meint er.

Der 58-Jährige kam durch einen Bekannten zur Chorgemeinschaft – zum Glück wie er heute sagt. „Mir hat im Leben etwas gefehlt. Ich habe schon immer Musik gemacht, früher selbst zu Folk-Musik gesungen. Aber durch die Arbeit wurde es immer weniger, bis fast nicht mehr“, erzählt er. Das konnte und wollte er nicht akzeptieren. Mitten in der Saison trat er vor sechs Jahren in die Chorgemeinschaft ein und musste üben, üben und üben, damit er beim anstehenden Konzert mitsingen konnte. „Geschadet hat es nicht“, lacht er. „Im Gegenteil, so wurde ich geistig weiter gefordert.“

Singen in Gemeinschaft

Ina Scholze ist selbstständig und hat eine eigene Firma. „Klar, da musst du immer ranklotzen“, sagt die heute 53-Jährige. Doch die Arbeit wurde immer mehr und für Freizeit und Hobbys blieb keine Zeit.

„Irgendwann rüttelte mich eine Freundin auf und fragte: Was bleibt dir, wenn die Arbeit mal wegbricht? Ich hatte keine Antwort auf diese Frage.“ Ein banges Gefühl machte sich in Ina Scholze breit. „Ich dachte: Der Mensch ist ein Gesellschaftstier, also machst du was in Gesellschaft. Da ich als junges Mädchen mal im Chor gesungen habe, wollte ich dies wieder aufleben lassen“, erzählt sie.

Das war vor 14 Jahren. Seither hat sie kaum einen Donnerstag verpasst. „Ich plane mein Leben nun um diesen Termin, die Proben sind mir heilig. Das Singen macht mir unheimlich viel Spaß und am Ende der Proben gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause.“

Offenes Singen in Leipzig Die Initiative „ Leipzig singt“ veranstaltet seit 2011 in Leipzig ein Konzert für Laiensänger nach dem Vorbild der Mitsingkonzerte in der Berliner Philharmonie. Das Besondere ist: Wirklich jeder kann dabei sein. Die Freude am gemeinsamen Musizieren ist das Ziel des Projektes. Das nächste Mitsing-Konzert findet am 6. Oktober im Großen Saal des Gewandhauses statt. Die Leitung des Konzertes übernimmt der Leiter des Gewandhaus-Chores Gregor Meyer. Mit dabei im Konzert ist auch sein Ensemble, der Gewandhaus-Chor. Weitere Infos und Anmeldung unter www.leipzig-singt.de Die Stiftung Bürger für Leipzig organisiert seit vier Jahren das Bürgersingen im Johannapark. Jung und Alt kommen da zusammen und singen immer mittwochs von Mai bis August im Grünen. Von Dezember bis Mai wird auch gesungen und zwar in der Propsteikirche St. Trinitatis. www.buergerfuerleipzig.de

Allein diese beiden Beispiele zeigen in den Augen von Prof. Dr. Michael Fuchs, was Singen befördern kann. „Ich sage ganz klar: Singen ist gesund und es lohnt sich auch im höheren Alter damit noch anzufangen, um all die positiven Effekte für sich und seinen Körper zu nutzen“, so der Facharzt für Stimm-, Sprach- und kindliche Hörstörungen (Phoniatrie und Pädaudiologie) und Facharzt für HNO-Heilkunde am Universitätsklinikum Leipzig.

„Eine Studie von Dr. Gunter Kreutz belegt, wer regelmäßig singt, stärkt zum Beispiel sein Immunsystem“, erklärt Prof. Fuchs. „Bei der Studie konnten bei den Chorsängern im Blut nach nur einer Probenstunde bereits erhöhte Immunglobuline nachgewiesen werden. Das heißt, die Immunabwehr wird verstärkt, man ist eher gegen Infekte geschützt.“

Diesen Aspekt kann Uta Zwiener bestätigen: „Unsere Sängerinnen und Sänger sind wenig krank.“

Die Chorgemeinschaft singt gerade Mary Poppins „Ein Löffelchen voll Zucker“. Die Tonhöhe ist überhaupt gar kein Problem für den Sopran. Laut und deutlich schrauben sich die Oktaven in die Höhe.

„Die Stimme eines Chorsängers wird einfach besser trainiert. So können die Mitglieder mühelos höher singen, aber auch lauter und vor allem auch leiser“, erklärt Prof. Fuchs. „Besonders Kinder, die im Chor singen, profitieren von diesem Training, denn sie können ihre Stimme differenzierter auch beim Sprechen einsetzen“, so der Mediziner weiter.

„Außerdem können die Sänger die Töne länger halten – dank der Tiefenatmung“, fügt Uta Zwiener hinzu. „Dadurch werden auch die unteren Teile der Lunge gut durchlüftet und das wiederum führt dazu, dass Organe und das Gehirn besser durchblutet werden.“

Neue Krostitzer Chorgemeinschaft
Probe immer donnerstags ab 19.30 Uhr im Haus B der Oberschule Krostitz

Weitere körperliche Aspekte, die das Singen unterstützt sind laut dem Facharzt schnell erklärt: „Singen schult außerdem das Gehör, das Sprachzentrum, die Merkfähigkeit, das Rhythmusgefühl und stärkt das Selbstbewusstsein.“ Gerade von letzterem profitieren Kinder in besonderem Maße. „Sie stehen vor fremden Menschen auf der Bühne und zeigen ihr Können.“

Für Uta Zwiener sei zudem das Gemeinschaftsgefühl nicht zu vernachlässigen. „Das Singen schweißt zusammen, gemeinsam meistert man auch schwere Stücke, sie aufzuführen bringt ein besonders Glücksgefühl zum Vorschein“, sagt sie.

„Man ist einfach auch stolz“, fügt Ina Scholze hinzu. Zudem freue sie sich immer, ihre Mitsänger wiederzusehen und es sind so auch neue Freundschaften entstanden. „Und hab ich mal schlechte Gedanken sind sie nach dem Donnerstag wieder verflogen.“

Von Nannette Hoffmann