Trüber Winter: Vitamin-D-Tabletten in der Regel unnötig

Bremen. Im trüben deutschen Winter kommt die Sonne nur selten zum Vorschein - die Einnahme von Vitamin-D-Tabletten ist in der Regel dennoch unnötig. Darauf weist Hans Michael Mühlenfeld vom Deutschen Hausärzteverband hin.

Der Körper benötigt UV-Strahlung, um das wichtige Vitamin herzustellen. Deswegen ist es ratsam, möglichst täglich an der frischen Luft spazieren zu gehen - auch wenn der Himmel wolkenverhangen ist. "Gerade im Winter sollte man Zeit draußen ganz bewusst einplanen", rät der Hausarzt aus Bremen. Das hebt nicht zuletzt auch die Stimmung und wirkt einem Winterblues entgegen.

Weil die Sonneneinstrahlung im Winter so gering ist, speichert der Körper

Vitamin D zudem im Fett- und Muskelgewebe sowie in der Leber. Die Speicher werden im Laufe des Winters geleert und müssen dann ab dem Frühjahr wieder aufgefüllt werden.

Wer zusätzlich etwas für seinen Vitamin-D-Haushalt tun möchte, sollte sich ausgewogen mit frischen Lebensmitteln ernähren, rät Mühlenfeld. Natürliches Vitamin D liefern zum Beispiel fetter Fisch wie Hering oder Lachs, Eigelb oder Innereien wie Rinderleber, erläutert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Ein bedenklicher Vitamin-D-Mangel sei in Deutschland eher die Ausnahme, betont der Arzt. Etwa bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen, Osteoporose oder wenn jemand den ganzen Tag voll verschleiert ist, sei es sinnvoll, in Absprache mit dem Arzt zusätzliches Vitamin D über Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Auch Säuglinge werden in Deutschland mit Vitamin-D-Tabletten versorgt. Der Körper benötigt Vitamin D, um die Knochen stabil zu halten.

