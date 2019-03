Leipzig

Morgens in die Klinik und nachmittags schon wieder nach Hause: In Sachsen werden ganztägige ambulante Rehabilitationen nach Operationen und schweren Erkrankungen immer beliebter. Das geht aus aktuellen Zahlen der Deutscher Rentenversicherung ( DRV) und der Krankenkasse AOK plus Sachsen/ Thüringen hervor, die der LVZ vorliegen.

Demnach stieg von 2010 bis 2017 die Zahl der ambulanten Maßnahmen für Erwachsene in Sachsen bei der DRV von 6457 auf 8004 – eine Steigerung um fast 25 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat sich auch der Anteil ambulanter Reha-Maßnahmen im Vergleich zu stationären Aufenthalten erhöht: um ein Drittel auf fast 16 Prozent. Damit liegt Sachsen leicht über dem Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit haben die ambulanten Rehas laut DRV einen Anteil von 14 Prozent.

„Diese erfreuliche Entwicklung zeigt, dass das flexible Angebot zur medizinische Reha den Bedürfnissen unserer Versicherten und Patienten entspricht und gern angenommen wird“, sagte Dr. Wolf Nürnberg, Abteilungsleiter Reha-Strategie der DRV Mitteldeutschland. Auch die AOK plus, bei der in Sachsen mehr als zwei Millionen Menschen gesetzlich krankenversichert sind, kann diesen Trend bestätigen: „Der Anteil von ambulanten Rehas ist in den letzten Jahren gegenüber stationären Rehas leicht gestiegen“, sagte Sprecherin Hannelore Strobel.

Für die Leipziger Sport- und Sozialmedizinerin Dr. Ina Ueberschär liegen die Vorteile einer ambulanten Reha auf der Hand. „Familie, Freunde und den Arbeitgeber um sich herum zu haben, kann gesundheitsstabilisierend sein“, erklärt die Expertin. Die Patienten kämen in den Genuss der gleichen Therapiemaßnahmen, Kurse und Anwendungen wie bei einem stationären Aufenthalt. Sie schlafen aber nicht in der Klinik, sondern zu Hause. Und genau das sei für viele ein großer Vorteil, man bleibe in seinem vertrauten Umfeld, so Dr. Ueberschär.

Ziel der stationären wie ambulanten Reha ist, die Menschen wieder fit zu machen: für Schule, Beruf und Alltag. Die Gründe, warum Patienten die ambulante Variante bevorzugen, sind laut Dr. Ueberschär vielfältig: „Es kann sein, dass man in der Nähe seiner Familie sein möchte, zum Beispiel weil die Kinder noch klein sind. Oder dass man bei einer Krebserkrankung und einem Krankenhausaufenthalt nicht schon wieder weg von zu Hause sein möchte. Oder man hat ein Haustier, das man nicht alleine lassen will.“ Die Entscheidung, ob die Reha ambulant oder stationär gemacht wird, entscheidet aber letztendlich der Kostenträger – zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung oder die Krankenkasse.

Die Statistik zu den ambulanten Rehas bildet gleichsam den Auftakt für die Wiederauflage der LVZ-Medizinserie „Fit & gesund“. Wie schon in den letzten zwei Jahren wird sich 14-tägig ab Montag eine vierseitige Extra-Beilage jeweils einem Schwerpunkt-Thema widmen (siehe Kasten). „Wir wissen von unseren Lesern und Online-Usern, dass sie sehr interessiert an medizinischen Themen sind“, sagte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer. „Dem wollen wir mit der Serie Rechnung tragen und dabei vor allem auch die Leistungen und Fortschritte von Kliniken und Ärzten der Region Leipzig bei der Behandlung von Patienten darstellen.“

Von Nadine Marquardt und André Böhmer