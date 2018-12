Die Mehrheit der Deutschen geht regelmäßig zum Zahnarzt. Trotzdem löst allein der Gedanke daran bei vielen Unbehagen aus, fast jeder Zweite spürt zumindest eine leichte emotionale Anspannung. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2012. Etwa zehn Prozent der Erwachsenen geben sogar an, stark ausgeprägte Ängste mit dem Zahnarztbesuch zu verbinden.

Dies führt sehr häufig dazu, dass der Zahnarztbesuch umgangen wird. „Gesundheitlich ist das ein großes Risiko mit zum Teil dramatischen Folgen“, warnt Zahnarzt Dr. Rasmus Sperber. „Wir alle schieben gern einmal vermeintliche Gründe vor, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Nüchtern betrachtet, findet sich aber für alles eine Lösung“, verspricht der Experte für Zahngesundheit.

Vollnarkose verschafft Abhilfe

Das Team vom MVZ Sachsen Praxen ist versiert im Umgang mit Angstpatienten und bietet an drei Standorten in Leipzig individuelle Lösungen an. „Zu uns kommt regelmäßig ein Anästhesist, der es uns ermöglicht, jede Behandlung auch unter Vollnarkose durchzuführen. Wir nutzen diese Option, wenn andere Behandlungsmöglichkeiten gescheitert sind oder noch nicht in Frage kommen“, erklärt Dr. Rasmus Sperber. Häufig würden so „größere Baustellen“ im Mund in Angriff genommen. Von einfachen Füllungen, dem Beschleifen von Zähen für Kronen und Brücken, Extraktionen und Kieferoperationen bis hin zu Implantaten und aufwendigen Knochenaufbauten ist alles unter Vollnarkose umsetzbar. Auch für Kinder kommt sie in Frage, die Kosten werden dann in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen getragen.

Wie ist der Ablauf?

Am OP-Tag kommen die Patienten wie gewohnt in die Praxis. Die Einleitung der Narkose erfolgt im Behandlungszimmer. Hier findet auch die anschließende Behandlung statt. Nach Abschluss der Behandlung wird die Narkose ausgeleitet. „In Begleitung können Sie bereits 30 Minuten später die Praxis verlassen“, berichtet der Zahnarzt.

Eine Vollnarkose verschafft Angstpatienten zwar für den Moment der Behandlung zuverlässig Abhilfe, sollte aber keine Dauerlösung sein. Deshalb versuchen Dr. Rasmus Sperber und seine Kollegen die Patienten mit Hypnose, Lachgas oder angstabbauenden Gesprächen wieder in die routinemäßige Behandlung zurückzuführen. „Mundgesundheit ist ein wichtiger Teil eines langen und angenehmen Lebens. Deshalb wollen wir Ängsten und Phobien entgegenwirken.“

MVZ Sachsen Praxen ÜBAG GbR ­

Leipzig West:

Tschaikowskistraße 2, 04105 Leipzig Telefon: 0341 99996630

Leipzig Ost:

Konradstraße 52, 04315 Leipzig

Telefon: 0341 686569911

Leipzig Nord:

Lindenthaler Haupstraße 71, 04158 Leipzig

Telefon: 0341 46847800

www.sachsen-praxen.de