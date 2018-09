Die zahnärztliche Versorgung in Pflegeeinrichtungen lässt vielerorts zu wünschen übrig. Für eine bessere Mundgesundheit kooperiert die Seniorenresidenz „An der Weißen Elster“ mit einer örtlichen Zahnarztpraxis. Neben einer Erstuntersuchung bietet diese den Bewohnern nun auch direkt in der Residenz Behandlungen, Beratung und Vorsorge an.

Für viele Senioren ist der regelmäßige Gang zum Zahnarzt nicht mehr möglich oder nur unter großen Kraftanstrengungen. Besonders nach dem Einzug in eine Pflegeeinrichtung gestaltet sich die Erhaltung der Zahngesundheit bei vielen Senioren mitunter anstrengend und aufwändig. Dies kann weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. „Die Nicht- oder Spätbehandlung von schlecht sitzenden Zahnprothesen, Entzündungen oder Karies führt zu starken Schmerzen bei den Betroffenen. Durch die daraus entstehenden Schwierigkeiten beim Kauen wird die Nahrungsaufnahme verringert, was unter Umständen die Ursache für drastische Gewichtsverluste sein kann“, sagt Alloheim-Einrichtungsleiterin Kathleen Mehrfert.

Um sich aktiv für eine bessere Mundgesundheit der Senioren einzusetzen, kooperiert die Seniorenresidenz intensiv mit dem Leipziger Zahnarzt Dr. Jörn Fischer. „Bei jedem Neueinzug wird nach Absprache mit dem Bewohner oder seinen Angehörigen eine Erstuntersuchung von unserem Hauszahnarzt durchgeführt“, sagt Kathleen Mehrfert. Um den Senioren den Stress und die Anstrengungen eines Zahnarztbesuches zu ersparen, untersucht und behandelt Dr. Fischer in vielen Fällen direkt in der Erich-Zeigner-Allee. „Soweit es möglich ist, findet die zahnärztliche Versorgung direkt in unserem Haus statt“, sagt Kathleen Mehrfert, „im Falle von weitreichenderen Behandlungen begleiten wir die Patienten dann natürlich in die Zahnarztpraxis.“

Neben Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen berät Dr. Jörn Fischer Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter regelmäßig rund um das Thema Zahngesundheit, Prophylaxe und Prothesenhygiene. „Die Kooperation bietet unseren Senioren eine umfassende zahnmedizinische Versorgung und kompetente Betreuung bei allen Fragen und Sorgen“, so Mehrfert. Denn in der Pflegebranche geht es um das Wohl der Menschen. „Mundhygiene und Behandlung von Zahnproblemen gehören dabei zur Grundversorgung der uns anvertrauten Bewohner. Unser Motto lautet ,Wir dienen Ihrer Lebensqualität‘ – und gesunde Zähne sind dabei ein wichtiger Bestandteil.“

Senioren-Residenz „An der Weißen Elster“

Erich-Zeigner-Allee 79, 04229 Leipzig

Telefon: 0341 339881500

www.alloheim.de