Bestseller-Autor Jan Eßwein rät zu Achtsamkeit

Leipzig . Ein Aufenthalt in einem Schweige­kloster in Nepal war Jan Eßweins erste und intensivste Begegnung mit der Achtsamkeitsmeditation. Sechs Mo­nate verbrachte der heute 42-Jährige am Himalaya. Nach der Rückkehr nach Deutschland gründete er in Planegg bei München seine Privatpraxis für ganzheitliche Physiotherapie. Eßwein ist Bestsellerautor von Ratgebern („Achtsamkeitstraining“, „Achtsame Yogaübungen“).

Eßwein berät Unternehmen, wie sie Achtsamkeitstraining im Arbeitsalltag einsetzen. Die Beratung kann von einem Impulsvortrag bis zu einem achtwöchigen Intensivprogramm reichen, das die gesamte Arbeitsorganisation in den Blick nimmt. Er verspricht, dadurch den Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren und zu verhindern, dass Mitarbeiter ausgebrannt und überfordert ausfallen. „Garantiert esoterikfrei“ nennt Eßwein diese Kurse.

Im Rahmen der Serie „Fit und gesund“ wird Eßwein auch LVZ-Lesern Einblicke in seine Programme und Kurse geben. Am 13. März stellt er seine Methoden in der LVZ-Kuppel (Peterssteinweg 19) vor. Beginn der kostenlosen Veranstaltung ist um 19 Uhr, Anmeldung über die gebührenfreie Hotline 0800-2181-080.

Von André Böhmer