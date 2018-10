Wer gesund durch die dunkle Jahreszeit kommen will, kann im Herbst den Grundstein für ein funktionierendes Immunsystem legen. Darauf weist die Nachrichtenagentur dpa hin. Ein maßvolles Training des Herz-Kreislaufapparates an der frischen Luft ist ein wichtiger Baustein dafür. „So oft wie möglich rausgehen, am besten täglich eine Stunde“, empfiehlt Cornelius Reinke, Arzt für Allgemein- und Sportmedizin. Joggen, Walken oder schnelles Spazierengehen, je nach körperlicher Ausgangslage, „aber nicht mit dem Sport übertreiben“, warnt der Arzt. Sonst produziere der Körper das Stresshormon Cortisol, und das wiederum schwäche die Immunabwehr.

Wenn der Himmel Grau in Grau ist, kann das auch auf die Stimmung drücken. Um dem „Winterblues“ zu entkommen, ist es wichtig, täglich eine ausreichende Dosis Sonnenlicht aufzunehmen. „Das geht auch bei bedecktem Himmel“, sagt der Allgemeinmediziner Michael Krieger. Das über Augen und Haut aufgenommene Sonnenlicht produziert Glückshormone und das für die Knochenbildung wichtige Vitamin D. Bei Kälte beugen eine Mütze und gut eingepackte Füße dem Wärmeverlust vor, denn dies sind die empfindlichsten Stellen. Zu empfehlen ist außerdem der so genannte Zwiebellook, bei dem mehrere Kleidungsschichten übereinander getragen werden.