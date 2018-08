Unter Bleaching verstehen Zahnmediziner das schonende Aufhellen einzelner Zähne oder Zahnreihen. Strahlende Zähne lassen das Gesicht attraktiver erscheinen und machen einen deutlich gepflegteren Eindruck als verfärbte Zähne.

Verfärbungen werden vor allem durch Nahrungs- und Genussmittel verursacht: Tabak, Kaffee, Tee und Rotwein. Ein Teil der Partikel zieht in den Zahnschmelz. Nun entstehen gelblich-braune Altersverfärbungen. Flecken können sogar medizinische Gründe haben. Nach einer Wurzelkanalbehandlung etwa können sich Zähne leicht grau verfärben.

Der Zahnarzt geht beim Bleaching ähnlich vor wie der Friseur beim Blondieren. Er hellt die dunklen Farbpigmente mit carbamid- oder wasserstoffperoxidhaltigen Lösungen auf. Abhängig von der Methode können die Zähne um bis zu acht Farbstufen aufgehellt werden.

Wenn Verfärbungen von außen in den Zahn gedrungen sind wird das Office-Bleaching gewählt. Dies wird komplett in der Zahnarztpraxis gemacht. Je nach Bleichintensität sind dazu mehrere Behandlungstermine nötig. Im MVZ Sachsen-Praxen dauert eine Behandlung rund drei Stunden. Beim Home-Bleaching bekommt der Patient eine Zahnschiene aus Kunststoff für das Tragen zu Hause, die der Zahnarzt passgenau anfertigt. Eine Behandlung in der Praxis ist aber ratsamer.

Kronen, Zahnersatz und Füllungen müsen im sichtbaren Bereich des Gebisses farblich angepasst oder erneuert werden. Unabhängig von der Methode werden vor dem Bleaching zunächst alle Ablagerungen von den Zahnoberflächen mit einer professionellen Zahnreinigung entfernt. Zahnstein kann sonst als dunklerer Flecken zurückbleiben.

Die Experten des MVZ Sachsen Praxen beraten individuell. So wird unter anderem der Zeitplan besprochen, der in der Regel so aussieht: Professionelle Zahnreinigung, zwei Wochen später das Aufhellen, eine Woche Verzicht auf Genussmittel. Nur ein fachgerechtes Bleaching sieht gut aus und hält für eine lange Zeit. Wunder sollte man allerdings nicht erwarten.

