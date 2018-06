Der Nacken ist steif, der Rücken schmerzt – Ergebnis einer wenig erholsamen Nacht. Nicht immer treffen Kunden bei der Suche nach einer Matratze die für sie gesündeste Wahl. Im Interview erklärt Schlafberater Eberhard Pohl von SchlafOptimal Leipzig, worauf es ankommt.

Viele Kunden setzen auf ein kurzes Probeliegen und wählen danach eine Matratze. Warum raten Sie davon ab?

Die Kunden legen sich oftmals in normaler Alltagskleidung auf die Matratze, also mit Gürtel, Porte mon naie und Handy in der Hose. So schläft ja sonst niemand. Außerdem liegen sie in kurzer Zeit auf verschiedenen Matratzen. Da schafft es der Körper nicht, zu entspannen und die Matratze richtig zu beurteilen. Eine grobe Einschätzung – also ob die Matratze okay ist oder gar nicht geht – ist möglich. Mehr aber auch nicht.

SchlafOptimal setzt auf den Liegesimulator – eine Methode, die von Medizinern und Schlafforschern des Institutes ProSchlaf Salzburg entwickelt wurde. Was kann man sich darunter vorstellen?

Die Kunden legen sich seitlich und in Rücken lage auf eine Matratze, und dann erfasst der Simulator mittels Luftdrucksensoren wichtige Körpermessdaten. Das Ergebnis ist ein individuelles Stütz- und Entlastungsprofil der erforderlichen Matratze, des Kissens und Lattenrostes.

Wissenschaftlich fundierte Vermessung und individuelle Matratze klingen teuer.

Unsere mittlere Preisklasse liegt bei 850 Euro. Dafür bekommen die Kunden aber auch eine durchgehend individuell modulierte Matratze. Natürlich gibt es günstigere, aber die sind oft nur etwas für Kunden, die gesund sind, muskulär stabil und von gewisser Körperstatur. Für alle anderen sind diese Standard-Matratzen nur mit Vorsicht zu empfehlen.

Sie sprechen von einem modularen Aufbau: Wie kann man sich das vorstellen?

Der Körper hat an verschiedenen Stellen unterschiedliche Bedürfnisse. An manchen Stellen benötigt er eine festere Stütze, an anderen sollte er etwas mehr in die Matratze einsinken. Unsere Matratzen setzen sich daher aus festeren und weicheren Modulen zusammen. Diese wählen wir exakt so aus, wie sie der Körper des Kunden vorgibt. Ziel ist, dass der Kunde ergonomisch und entspannt liegt.

SchlafOptimal verspricht also die absolute Sicherheit beim Matratzenkauf?

Ja. Sollte sich aber in den ersten zwölf Monaten nach dem Kauf zeigen, dass nachjustiert werden muss, ist das auch kein Problem. Und im Preis inbegriffen.

Aus welchem Material bestehen denn diese Module?

Der Kunde kann sich zwischen Kaltschaum, Taschenfederkern, Naturlatex und Luft entscheiden.

Bekommen Kunden bei SchlafOptimal eigentlich noch mehr als Matratzen?

Ja. Wir bieten außerdem klassisch Bettengestelle und ganze Bettensysteme an. Das heißt, die Kunden erhalten auf Basis der Erhebungen unseres Liegesimulators neben der Matratze auch ein perfekt auf sie abgestimmtes Kissen und einen Lattenrost – für einen erholsamen Schlaf.

SchlafOptimal Leipzig

Großer Brockhaus 1, 04103 Leipzig

Telefon: 0341 96283512

www.schlafoptimal.com