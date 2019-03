Köln

Durch Hüpfen, Laufen, Springen oder Balancieren trainieren Kinder Koordination und Ausdauer. Viele Kinderspiele eignen sich auch hervorragend für ein kurzweiliges Fitness-Workout für Erwachsene.

Hickelkasten etwa, auch als „Himmel und Hölle“ oder „ Hüpfekästchen“ bekannt. „Am besten schaut der Springer nicht nach unten, sondern versucht, ein Gefühl für die Schrittlänge zu entwickeln“, rät Christine Franke von der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam. Die genauen Regeln können zwar sehr unterschiedlich sein, sagt Ilona Gerling von der Deutschen Sporthochschule Köln. „Immer ist dabei jedoch ein Gleichgewichts- und damit ein Bewegungssicherheitstraining gegeben.“

Beim Hüpfekästchen stehen laut Franke Kraftausdauer und Koordination im Vordergrund. Das schult das Gleichgewicht und ist eine gute Sturzprophylaxe. Arthrose-Patienten, Menschen mit Knieproblemen oder künstlichen Gelenken raten die Expertinnen aber bei derartigen Spielen zur Vorsicht. Und generell sollte der Boden möglichst eben sein.

Das gilt auch beim Gummitwist. Das konzentrierte Abfangen und Abrollen nach dem Sprung ist hier besonders wichtig und dient als Fußkräftigungsübung. Verschiedene Sprungkombinationen auf einem oder zwei Beinen oder auch Drehungen sind möglich. Den Gummi kann der Anfänger zunächst tief, zum Beispiel zwischen zwei Stühle spannen.

Den Expertinnen zufolge ist das Springen für die Knochen sehr wichtig. Die kleinen Kraftstöße dienten dazu, die sogenannte Mineralisierung anzuregen. „Das ist ein guter Schutz vor Osteoporose“, sagt Franke. Als Leistungssteigerung können Hobby-Sportler den Gummi mit der Zeit immer ein Stück höher anbringen. „Ein tolles Kreislauf-, Fußkraft-, Oberschenkel- und Rumpfkrafttraining“, sagt Sandra Gärttner von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement.

Viele Kinderspiele sind als Erwachsenen-Sport schon so etabliert, dass sie sogar einen eigenen Namen bekommen haben. Das Seilspringen etwa heißt auch in Deutschland oft „Rope Skipping“, meist als Aufwärm- oder Kreislauf-Training. Ilona Gerling schlägt vor, für etwas Abwechslung das Seilspringen mit einem Trampolin zu kombinieren: „Das ist gelenkschonender.“ Während des Springens sollten die Ellenbogen auf Hüfthöhe und die Oberarme am Oberkörper gehalten werden, das Seil wird nur aus dem Handgelenk gedreht. Der Oberkörper ist aufgerichtet, der Rumpf angespannt. „Man sollte darauf achten, dass man sauber auf den Fußballen aufkommt und die Knie leicht gebeugt und muskulär stabilisiert hält“, rät Gärttner. Wer Beschwerden in Knien oder Hüften oder Bandscheibenvorfälle hatte, sollte vorher mit seinem Arzt sprechen.

Um Körperspannung, Beherrschung und Rhythmusgefühl geht es beim Hula-Hoop. „Außerdem muss ich meine Geschwindigkeit immer anpassen, damit der Ring oben bleibt“, sagt Franke. Hula-Hoop ist den Expertinnen zufolge sehr gut für die Rumpfkraft und trainiert die schräge Bauchmuskulatur. Der oft versteifte Körper wird wieder beweglicher, vor allem die tiefere Muskulatur, die die kleinen Gelenke der Wirbelsäule stabilisiert. Die kreisenden Bewegungen fördern die Durchblutung, die Faszien werden gelockert, Verspannungen lösen sich.

Von Bernadette Winter/dpa