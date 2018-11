Um seine Kunden mit einem einzigartigen Seherlebnis zu begeistern, nutzt Augenoptik Findeisen die innovative Technik von Rodenstock. Das Münchner Traditionsunternehmen stellt Hightech-Brillengläser her, die perfekt auf das Auge des Trägers abgestimmt sind. Mit dem DNEye Scanner 2 von Rodenstock werden die Augen hochpräzise und vollautomatisch vermessen. Die Daten werden an Rodenstock übermittelt und es entstehen Gläser, die an jedem einzelnen Durchblickspunkt optimal auf das Auge eingestellt sind. Das ermöglicht schärferes und kontrastreicheres Sehen.

„Besonders wenn die Tage kürzer und die dunklen Stunden mehr werden, ist eine gute Brille unabdingbar“, betont Augenoptikermeister Tim Findeisen. Der Gründer und Inhaber von Augenoptik Findeisen setzt in seinen drei Filialen in Leipzig-Wiederitzsch, Großpösna und Naunhof auf modernste Autofahrbrillen von Rodenstock, eingesetzt in trendige Brillenfassungen, die das persönliches Sehpotenzial der Träger zu 100 Prozent ausschöpfen. Durch beste Verträglichkeit und höchsten Komfort ermüden die Augen weniger und die Konzentration im Straßenverkehr bleibt erhalten. Für einen guten Blick in der Dämmerung und in der Nacht und für die Sicherheit aller Straßenteilnehmer.

