Bei dieser Erkrankung werden die Arterien durch Ablagerungen an den Gefäßwänden verengt. Dies führt zu Durchblutungsstörungen. Die Folge ist eine Unterversorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen im umliegenden Gewebe. Die Arteriosklerose kann alle Arterien im Körper betreffen und vielfältige Folgeschäden hervorrufen. Betrifft es die Herzkranzgefäße spricht man von Angina pectoris, die zur Herzmuskelschwäche bis hin zum Herzinfarkt führen kann. Sind die Halsschlagadern betroffen, kommt es zur Mangelversorgung des Gehirns. Dies kann Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, sogar einen Schlaganfall auslösen. Verengte Becken- und Beinarterien verursachen die periphere arterielle Verschlusskrankheit mit Muskelschmerzen nach kurzen Gehstrecken (Schaufensterkrankheit).

In der Naturheilkunde wirkt man den Folgeschäden am besten mit der Hämatogenen-Oxydations-Therapie nach Professor Wehrli entgegen, wie sie in der Praxis von Judith Doerfert gepflegt wird. Das ist eine über das Blut erfolgende Sauerstofftherapie, die die Versorgung des Gewebes und die Fließeigenschaften des Blutes verbessert. Dies kann mit natürlichen Wirkstoffen unterstützt werden.

Judith Doerfert Quelle: privat

Naturheilpraxis Judith Doerfert

Dieskaustraße 162

04249 Leipzig

Telefon: 0341 4251366

www.naturheilpraxis-doerfert.com