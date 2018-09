Das Gromke Hörzentrum steht für kompetente Beratung rund um individuelle Hörsysteme, Hörtraining, Tinitusbehandlung und Gehörschutz zur Verbesserung der Lebensqualität. „Wir erstellen kostenfrei Ihr persönliches Hörprofil und finden für Sie das passende Hörsystem“, verspricht Hörakustik-Meisterin und Inhaberin Beate Gromke. 1991 von Gabriele Gromke gegründet, umfasst das Familienunternehmen inzwischen zehn Filialen und acht Service-Points in und um Leipzig.

Moderne Hörsysteme sind kleine, technische Wunderwerke, die dabei helfen, wieder natürlich zu hören und leichter zu verstehen. Hörsysteme vom Hersteller Styletto zeichnen sich beispielsweise durch eine dezente Optik und eine lange Akkulaufzeit aus. Sie geben den Klang natürlich wieder und sind diskret über das Smartphone bedienbar. Unsichtbares Hören ermöglichen Hörsysteme, die komplett im Gehörgang verschwinden. Dort verbleiben sie mehrere Monate und werden dann vom Hörakustiker ausgetauscht. Der Wechsel der Batterien beziehungsweise das Aufladen der Akkus entfällt. Interessierte können sich die Hörsysteme der jüngsten Generation in den Gromke Hörwelten – sechsmal in Leipzig sowie in Eilenburg, Döbeln, Torgau und Colditz – vorführen lassen.

Wer mehr über hochmoderne Hörsysteme und unsichtbares Hören erfahren möchte, sollte sich den 27. September vormerken: Dann lädt Gromke um 18 Uhr zum unverbindlichen Infoabend in die Filiale in Reudnitz (Dresdner Straße 78) ein. Anmeldung unter www.gromke.de.

Gromke Hörwelten

Dresdner Straße 78, 04317 Leipzig

Telefon: 0341 649010

www.gromke.de