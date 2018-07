Wer gut sieht, lebt gesünder. Das gilt auch und vor allem bei Sport. Studien belegen, dass nicht unerheblich viele Sportunfälle durch schlechtes Sehen verursacht werden. Genau da setzt Augenoptikermeister Tim Findeisen an. Der Gründer und Inhaber von Augenoptik Findeisen berät seine Kunden umfassend zum Thema Brillen und Kontaktlinsen beim Sport.

Dabei wird zunächst genau analysiert, was überhaupt notwendig ist. „Wir führen eine umfangreiche Messung am Auge durch und fragen, welche Sportarten der Kunde betreibt. Seine Sicherheit durch eine perfekt passende Sehlösung zu erhöhen, ist unser Ziel“, erklärt der 44-Jährige. Dafür werden Sportbrillen mit entsprechenden Werten ausgestattet. Für Radfahrer gibt es zum Beispiel spezielle Filter, um Unebenheiten auf der Strecke besser wahrnehmen zu können. Kontaktlinsen mit fast allen Werten stellen eine beliebte Alternative dar. Jetzt im Sommer werden zudem Schwimmbrillen mit Korrektur nachgefragt. „Nichts ist schlimmer, als wenn man baden geht und nichts sieht“, sagt Tim Findeisen, der drei Filialen – in Leipzig-Wiederitzsch, Großpösna und Naunhof – betreibt.

Apropos Sommer: Um das Auge vor Blendung und UV-Strahlen zu schützen, ist eine Sonnenbrille unverzichtbar – vor allem im Urlaub am Meer oder in den Bergen. Und was für Erwachsene gilt, ist für Kinder umso wichtiger. Die empfindlichen Augen der Kleinen brauchen ebenfalls einen guten Sonnenschutz. „Wir bieten für jeden eine individuelle und bezahlbare Lösung an, selbst für Extremsportler“, fasst Tim Findeisen zusammen.

