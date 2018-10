Wer kennt es nicht: Trotz regelmäßiger Zahnarztbesuche, professioneller Zahnreinigung, guter Mundhygiene, gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung muss ein Zahn gezogen werden. Nun stellt sich die Frage unweigerlich nach der Art und Weise des Zahnersatzes, der folgen wird. In den Sachsen Praxen werden Patienten umfassend beraten und sind dort auch bei der Umsetzung in besten Händen.

Unsere Zähne stellen Lebensqualität dar. Sie dienen nicht nur dazu, Nahrung zu zerkleinern und uns das Sprechen zu ermöglichen, sondern sind auch Teil unseres Lächelns und unserer Individualität. Selbstredend, dass man sich ausführlich über die „Dritten“ informieren möchte. Grundlegend gibt es zwei Arten des Zahnersatzes und jede von ihnen hat Vor- und Nachteile: der herausnehmbare Zahnersatz (zum Beispiel Modellgussprothesen) und der feste Zahnersatz (Brücken oder Implantate).

Bei der Modellgussprothese dient ein Metallgerüst als Basis, auf dem Prothesenzähne mit künstlichem Zahnfleisch befestigt werden. Die Prothese wird an noch vorhandene Zähne mit einer Klammer oder an Teleskopkronen befestigt (Teleskopprothese). Die Vorteile dieser Prothese liegen in ihrer problemlosen Erweiterbarkeit. Falls es zu weiterem Zahnverlust kommen sollte, ist es leicht möglich, fehlende Zähne anzusetzen. Auch ist sie, da sie herausnehmbar ist, leicht zu reinigen. Allerdings sind bei diese Art der Prothese die metallfarbenen Klammern meist zu sehen.

Festsitzender Zahnersatz ist nicht herausnehmbar. Vorteil: Er entspricht ästhetisch höchsten Ansprüchen, denn es ist kein Unterschied zwischen dem eigenen und dem künstlichen Zahn zu erkennen. Bei einem Implantat wird zuerst eine künstliche Zahnwurzel, meist aus Titan, in den Kieferknochen eingebracht. Später wird eine Abformung gemacht, aus welcher dann die Implantatkrone gefertigt wird. Das Ganze dauert etwa ein halbes Jahr, jedoch müssen keine Nachbarzähne geschliffen werden oder als Verankerung dienen. Implantate sind eine hervorragende Möglichkeit, um ein ästhetisches Bild, gerade im Vorderzahnbereich, zu ermöglichen, bedürfen jedoch einer sehr sorgfältigen Mundhygiene, um Knochenabbau durch Bakterien und damit Plaque zu vermeiden.

Die Sachsen Praxen klären über alle Vor- und Nachteile des Zahnersatzes unter Berücksichtigung der aktuellen (Zahn-) Situation der Patienten auf, um ihnen die Entscheidung, auch in finanzieller Hinsicht, so angenehm wie möglich zu gestalten.

