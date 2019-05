Die Teilnehmer können am Cospudener See Yoga unter freiem Himmel erleben, sich im Yogatuch einfach hängen lassen, beim Üben ordentlich ins Schwitzen kommen oder bei einer Klangentspannung loslassen.

Aus 32 Kursen können die Besucher an diesem Tag wählen und bei den 23 teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrern an bis zu vier Kursen teilhaben. Dabei gibt es für Frauen, Männer und Schwangere auch spezielle Kursangebote.

Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, Jung oder Alt, Groß oder Klein, wie immer geht es beim Leipziger Yogatag um gemeinsames Yoga üben und erleben.

Die Teilnehmer können die Leipziger Studios von Connewitz über Reudnitz und bis nach Plagwitz kennenlernen.

Am Abend erwartet die Besucher ein besonderes Abendprogramm in der Alten Handelsbörse am Naschmarkt mit einem Mitsingkonzert, gemeinsamem Mantrasingen und Tanz zu Trommelklängen und Didgeridoo.

Infos und Tickets (30 Euro, ermäßigt 20 Euro) gibt es unter www.leipzigeryoganetzwerk.de