Erst vor knapp drei Monaten hat die Firma Opticcor eine Filiale am Oschatzer Kirchplatz eröffnet. Doch schon jetzt hat sich der Spezialist für vergrößernde Sehhilfen einen Namen machen können. „Über Brillen und diverse Operationen wissen viele Menschen mit Seheinschränkungen bestens Bescheid. Bei unserer Kompetenz – den vergrößernden Sehhilfen – sieht das oft anders aus“, erläutert Katrin Körner, Betriebsstättenleiterin und studierte Augenoptikerin. Aber mittlerweile hat sich über die Grenzen des Altkreises Oschatz hinaus herumgesprochen, dass hier eine bedarfsgerechte Beratung stattfindet. „Wir klären die Kunden über die technischen und optischen Möglichkeiten auf. Bei uns erfahren sie zudem, welche Leistungen bei den Krankenkassen beantragt werden können.“

Erkrankungen wie Makuladegeneration, Grüner Star und diabetische Netzhauterkrankungen, von denen vor allem ältere Menschen betroffen sind, machen den Einsatz vergrößernder Sehhilfen erforderlich. Diese Hilfsmittel kommen aber durchaus auch für Jüngere in Frage. Zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen mit angeborenen Augenerkrankungen, die in der Schule auf solche Systeme angewiesen sind oder Kunden, die mit technischer Unterstützung wieder den Herausforderungen am Arbeitsplatz gewachsen sind. Kamerasysteme mit Bildschirm-, teils sogar Sprachausgabe erleichtern dann das Lesen in der Nähe und der Ferne. Selbstverständlich kann das erfahrene Team bei Opticcor ebenso die Sehstärke der Kundschaft bestimmen und konventionelle Brillen anfertigen beziehungsweise anpassen.

Opticcor

Sehzentrum für vergrößernde Sehhilfen

Kirchplatz 10, 04758 Oschatz

Telefon: 03435 9169716

www.opticcor.de