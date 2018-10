Kaum wärmt zum ersten Mal im Herbst die Heizung die gute Stube, macht sich bei vielen Menschen ein trockener Husten bemerkbar. Solche Atemwegsbeschwerden lassen sich während der Heizperiode durch das tägliche Inhalieren einer einfachen Kochsalz-Lösung lindern, wie die Deutsche Presseagentur meldet. „Dazu braucht man nur einen halben Liter Wasser erhitzen, darin einen Teelöffel Kochsalz auflösen und dann den aufsteigenden Wasserdampf bewusst durch die Nase tief einatmen“, empfiehlt Harald Morr von der Deutschen Lungenstiftung in Hannover. Das feuchte die Schleimhäute der Atemwege an und schütze sie so auch vor Infektionen. Um die Inhalation zu verstärken, kann ein Handtuch über den Kopf gelegt werden. Von Luftbefeuchtern rät Morr eher ab. In solchen Geräten steht Wasser, in dem sich leicht Keime bilden können. Sie sind eine zusätzliche Gefahr zu den in Räumen vorhandenen Tröpfchenkeimen, die durch die trockene Heizungsluft leichter aufgewirbelt und dadurch auch leichter eingeatmet werden können.