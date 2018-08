Bei Anstrengungen setzt der Körper mehr Energie um, einen großen Teil davon in Wärme. Die geben wir als Schweiß ab, der auf der Haut verdunstet und sie so kühlt. Schwitzen ist also gut. Doch kühlt der Schweiß bei großer Hitze nicht mehr ausreichend, der Körper überhitzt.

Trotzdem muss man bei großer Hitze nicht auf Sport und Bewegung im Alltag verzichten. „Körperliche Betätigungen wie der Einkauf oder ein Spaziergang sollten in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden gelegt werden“, heißt es bei den Tipps des Amts. Ein Ausdauertraining bei über 30 Grad Celsius sollte man vermeiden, wenigstens aber leichter dosieren.

Ein paar Dinge werden gern vergessen: Brennt die Sonne vom Himmel, sollte man unabhängig davon, ob man Sport treibt oder nicht, viel mehr trinken als sonst. Und: Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor nicht vergessen! Beim Jogging holt man sich jetzt sehr schnell einen Sonnenbrand.

red.