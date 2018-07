Für Menschen mit Demenzerkrankungen bietet die Oper Leipzig in Kooperation mit dem Verein Selbstbestimmt Leben Leipzig und Umgebung in der kommenden Spielzeit sechs Mitsing-Konzerte an. Das neue Format feierte im Mai Premiere und fand den Veranstaltern zufolge großen Anklang.

Erinnerungen an Musik würden durch Demenz kaum beeinträchtigt: „Gemeinsames Singen aktiviert das Klanggedächtnis und stimuliert in der Folge auch die umliegenden Hirnregionen. Die Teilnehmer erwachen buchstäblich aus ihrer Demenz und die Energie strömt wieder“, erklärt Opernsängerin Maartje de Lint, die die Konzerte leitet. Die diplomierte Trainerin nimmt während des Singens behutsam Kontakt zu den Teilnehmern auf und zeigt den Pflegern sowie Familien, wie sie die positiven Effekte verstärken können.

Die Mitsing-Konzerte richten sich vor allem an Demenzerkrankte in häuslicher Betreuung und ihre Angehörigen. Die nächsten Termine sind am 29. September, 27. Oktober und 10. November sowie 2019 am 30. März, 27. April und 25. Mai. Die Veranstaltung findet im Konzertfoyer der Oper statt, Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Der Eintritt kostet pro Teilnehmerpaar 14 Euro.

Anmeldung und weitere Infos über:

Selbstbestimmt Leben

Leipzig und Umgebung e.V.

Büttnerstraße 22, 04103 Leipzig

Telefon: 0341 24330566

E-Mail: info@sbl-leipzig.de

www.demenzberatung-leipzig.de