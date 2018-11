Es klingt wie ein Segen für Menschen mit Schmerzen aller Art: Nach einer Radontherapie im vogtländischen Bad Brambach können viele Betroffene über mehrere Monate hinweg von einer deutlichen Linderung profitieren. Neben der Aktivierung des Stoffwechsels und der Selbstheilungskräfte erhöht die Radontherapie die Ausschüttung von Endorphinen, die zur Schmerzlinderung und Verbesserung des gesamten Wohlbefindens beitragen.

Stärkste Quelle weltweit

Seit rund 100 Jahren ist Bad Brambach für seine Bade- und Trinkkuren mit dem Edelgas Radon bekannt; zudem sprudelt hier eine der stärksten Radon-Mineralheilquellen der Welt. Bei den ärztlich kontrollierten Anwendungen gelangt das Edelgas in kleinen anregenden Mengen in den Organismus und kann sogar zu einer längeren Schmerzlinderung beitragen. Das kommt zum Beispiel Menschen zugute, die Beschwerden des Bewegungsapparates und Rheuma haben, unter chronischer Gicht oder Neurodermitis leiden. „Dabei unterstützt die hohe Konzentration an natürlicher Kohlensäure im Heilwasser das Herz-Kreislauf-System“, erläutert Professor Wolfgang A. Grunewald, Arzt für Radonbalneologie. „Deshalb profitieren Patienten mit hohem Blutdruck doppelt von Radonbädern, da diese gleichzeitig regulierend und entlastend wirken“. Die Therapie kann von den Krankenkassen im Rahmen einer ambulanten Kur verschrieben oder als Privatkur in Anspruch genommen werden.

Gesundheitsurlaub in schönem Ambiente

Das Sächsische Staatsbad Bad Brambach verfügt über ein modernes Gesundheitszentrum und ist ein idyllischer, von Ruhe geprägter Ort, an dem sich der Körper ganzheitlich erholen kann. Der weitläufige Kurpark lädt zum Schlendern und Verweilen ein. In seinem Zentrum befindet sich eine öffentlich zugängliche Bade- und Saunalandschaft, die wohlige Entspannung verspricht.

Sächsische Staatsbäder GmbH

Badstraße 47, 08648 Bad Brambach

Telefon: 037437 71-111

www.saechsische-staatsbaeder.de