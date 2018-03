Neurodermitis, Akne, Hautkrebs: Darauf sollte man achten

Drei bis vier Millionen Menschen leben in Deutschland mit dem atopischen Ekzem, auch Neurodermitis genannt, und zwei Millionen Menschen mit Schuppenflechte. Seit der Einführung eines kostenlosen Früherkennung-Screenings vor zehn Jahren stellen Ärzte jährlich rund 290 000-mal die Diagnose Hautkrebs. Mit der wohl bekanntesten Hauterkrankung, der Akne, machen sogar 85 Prozent der deutschen Bevölkerung unliebsame Bekanntschaft. Fortschritte in Forschung, Früherkennung und Therapie helfen Millionen Menschen beim Umgang mit Hautkrankheiten, die oft die Psyche und das Sozialleben belasten.

Bei Akne gilt: Keine Pickel ausdrücken

Ein Notfallstift gegen Pickelpanik und das tägliche Waschpeeling für die makellose Haut: Glaubt man der Werbung, war der Kampf gegen unreine Haut nie so leicht wie heute. Tatsächlich haben Fortschritte in der Akne-Forschung die medikamentösen Therapiemöglichkeiten entscheidend verbessert. Christian Kors, Facharzt für Dermatologie in Berlin erklärt, was bei Akne hilft - und was nicht!

