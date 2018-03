Oschatzer Florian Braunseis praktiziert wie seine Mutter

Oschatz . Er hat diesen Schritt nicht bereut. Dr. Florian Braunseis ist einer der wenigen jungen Mediziner in Oschatz, die in die Fußstapfen der Mutter oder des Vaters getreten sind und jetzt als niedergelassene Ärzte eine Praxis leiten. Der 32-Jährige hat im vergangenen Jahr die Ordination von der Allgemeinmedizinerin Margitta Wolfgramm – sie wurde in den verdienten Ruhestand verabschiedet – in der Burgstraße übernommen: „Dass sie einen Nachfolger sucht, habe ich auf einer Fortbildung erfahren“, beschreibt er.

Für den Arzt, Familienvater und Laufsportler war das ein Glückstreffer, denn niedergelassener Arzt werden, das wollte der junge Mann schon immer. Möglicherweise wurde ihm das von seiner Mutter in die Wiege gelegt, denn auch sie praktiziert als niedergelassene Allgemeinmedizinerin in Oschatz.

Vor der Übernahme der Praxis arbeitete Braunseis vier Jahre in der Collm-Klinik Oschatz als Assistenzarzt auf der Inneren Abteilung und zuvor im Parkkrankenhaus Leipzig. Jetzt ist er am Ziel seiner Wünsche angekommen und ist einfach nur glücklich. „Ich habe Zeit für meine Familie“. Darüber freuen sich seine Frau und Tochter Charlotte, sie wurde im Sommer des vergangenen Jahres geboren, ganz sicher. „Ich kenne keinen Arzt, der von einer niedergelassenen Praxis wieder ins Krankenhaus gegangen ist“, meint er mit einem unterstützendem Lächeln.

Überhaupt ist Dr. Braunseis jun. eine Frohnatur. Er hält nicht viel davon, Patienten mit Fakten zu konfrontieren, die die Hilfesuchenden möglicherweise nicht verstehen: „Wenn zum Beispiel ein Patient kommt und den Wunsch nach einer bildgebenden Therapie äußert, zum Beispiel ein MRT“ (im Volksmund auch als Röhre bekannt – d. Red.) „dann untersuche ich die Frau oder den Mann, und wir sprechen über die Beschwerden. Oft ist gar kein MRT notwendig. Aber das muss ich dem Patienten so erklären, dass er es auch versteht.“

Bei übergewichtigen Menschen sagt er nicht einfach: Sie müssen abnehmen! „Nein, ich sage eher scherzhaft: das Gewicht stimmt, aber mit der Größe passt es nicht!“ Aber das passiert nicht oft: „Die meisten Patienten mit einem Körpergewicht jenseits der Norm kommen von allein und suchen Hilfe.“ Apropos Hilfe: Ohne Schwester Sieglinde und Schwester Carla wäre es sicher schwerer für den jungen Arzt. Die beiden haben einen Riesenbonus Er­fahrungen. Sie kennen das „Klientel“. Deshalb sind die drei schnell ein tolles Team geworden.

Von Gabi Liebegall