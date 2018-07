In den Instituten von Kavitation24 in Leipzig, Chemnitz, Dresden, Magdeburg, Halle und Köthen wird Ihnen die Möglichkeit zur ästhetischen und kosmetischen Körpermodellierung durch eine ganzheitliche Behandlung unter der Verwendung von Ultraschall und einer professionellen Beratung angeboten.

Die tägliche Praxis und eigene Erfahrung hat gezeigt, dass eine Reduzierung von bis zu 1-2 Kleidergrößen, nach Beendigung eines Behandlungspaketes durchaus möglich ist. Mit über 20 000 selbst durchgeführten Behandlungen gehört Kavitation24.de zu den führenden Unternehmen bundesweit.

Ein aussagekräftiges Versprechen an Sie, ist die Geld-zurück-Garantie. Es wird keine Gebühr für den Erstberatungstermin inklusive vollwertiger Behandlung plus Lymphfluss-Stimulation berechnet, falls an keinem der Messpunkte direkt eine Umfangsveränderung messbar ist.

Buchen Sie jetzt zum Aktionspreis von 79 Euro Ihren persönlichen 90-minütigen Erstberatungstermin inklusive vollwertiger Behandlung plus Lymphfluss-Stimulation. Jeder weitere Termin ab 89 Euro.

Das Behandlungskonzept formt, strafft und optimiert männliche und weibliche Problemzonen. Die Behandlung kann zum Beispiel am Bauch, an den sogenannten „Reiterhosen“, an den Oberschenkeln, an den Knien, am Gesäß, am Rücken, an den Oberarmen und der männlichen Brust erfolgen. Im Erstberatungstermin erfahren Sie alles Wissenswerte über die Methodik und erleben gleich Ihre erste Behandlung. Die Terminbuchung ist telefonisch oder online auf unserer Website möglich.

Institut für angewandte Kavitation

Weidenbachplan 1, 04318 Leipzig

Telefon: 0160 8822060

www.Kavitation24.de