Beim Zahnarzt zahlen viele Patienten für Reinigung, Füllung oder Zahnersatz privat zu. Bei komplexen Versorgungen kommen schnell hohe Summen zusammen. Die Verbraucherzentrale gibt in ihrem „Ratgeber Zähne“ einen Überblick, was Behandlungen kosten dürfen, was die gesetzlichen Krankenkassen komplett oder teilweise bezahlen und welche Zuschüsse jedem Versicherten zustehen. Das Buch informiert über professionelle Zahnreinigungen, Füllungen, Wurzelbehandlungen oder Implantate und wägt die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien ab. Um eine individuelle Behandlung zu erhalten, ist es für Patienten wichtig, den Heil- und Kostenplan zu verstehen, den Ärzte im Vorfeld der Behandlung erstellen. Was wird über die Krankenkasse und was privat abgerechnet? Antworten auf diese und weitere Fragen behandelt das Buch. Der Ratgeber hat 192 Seiten, kostet gebunden 14,90 Euro, als E-Book 11,99 Euro und ist in den Beratungsstellen und im Onlineshop erhältlich.

