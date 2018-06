Restless legs bedeutet aus dem Englischen übersetzt „ruhelose Beine“. Bei diesem Krankheitsbild sind in erster Linie die Unterschenkel betroffen. Beim RLS, so die Abkürzung, klagen die Patienten über den Drang, ständig die Lage der Beine zu wechseln. Dieser Drang resultiert aus Missempfindungen in der Tiefe der Wade wie Kribbeln oder Taubheitsgefühl. Da Bewegung Linderung verschafft, ist die Symptomatik besonders in Ruhe ausgeprägt, vor allem nach dem Zubettgehen. Die durch die starken Missempfindungen hervorgerufenen Willkürbewegungen führen oft zu Ein- oder Durchschlafstörungen. Aus praktischer Erfahrung heraus betrifft dieses Syndrom häufig Patienten mit Mikrozirkulationsstörungen in den unteren Extremitäten, oft auch gekoppelt mit einem Lendenwirbelsäulensyndrom.

In Judith Doerferts naturheilkundlicher Praxis, die sie seit 1994 führt, hat sich bei der Behandlung des RLS die hämatogene Oxidationstherapie nach Prof. Wehrli bewährt. Hierbei handelt es sich um eine über das Blut erfolgende Sauerstofftherapie, die die Zellatmung und die Fließeigenschaft des Blutes verbessert. Unterstützt wird diese Therapie durch eine für den Patienten individuell abgestimmte Medikation. Doerfert: „Es ist deshalb wichtig, vor einer Therapie eine ausführliche, ganzheitliche Anamnese und Untersuchung durchzuführen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.“

