Leipzig.

Hell, modern und zentral: Schon beim Betreten des Sanitätshauses Orthomed in der Leipziger Innenstadt spürt man die herzliche und persönliche Atmosphäre. Auf drei Etagen finden Kunden hier ein umfangreiches Angebot an medizinischen und therapiebegleitenden Hilfsmitteln.

Das Sortiment reicht von Perücken, Spezial-BHs und Brustprothesen über Kompressionstrümpfe und Bandagen bis hin zu Stomabeuteln, Kathetern und Wundpflastern.

Das Leipziger Sanitätshaus legt auf drei Produktbereiche besonderes Augenmerk: Perücken, Brustversorgung und Kompressionstherapie – hierbei steht speziell die Frau im Mittelpunkt.

Freundlicher Service

Im Erdgeschoss finden Kundinnen eine riesige Auswahl an Spezial-BHs, zum Beispiel für besonders große Größen, und Prothesen-BHs sowie die dazu passenden Brustprothesen. Im Gespräch mit der freundlichen Fachberaterin wird gezielt auf die persönlichen Bedürfnisse eingegangen und so das passende Produkt gefunden.

Leipzigs größtes Perückenstudio

Umfangreich ist auch die Perückenauswahl im Obergeschoss. In Leipzigs größtem Perückenstudio stehen zwei diskrete Ateliers zur Verfügung, um die zahlreichen Modelle in Kunst- und Echthaar in Ruhe und ungestört anzuprobieren und eingehend bei Schnitt und Styling beraten zu werden. Der neue Look wird anschließend von der hauseigenen Friseurmeisterin nach ­individuellen Wünschen angepasst. „Wir wissen, wie wichtig es ist, sich auch nach herausfordernden Lebenssituationen wieder stark, schön und weiblich zu fühlen“, betont Beate Grünberg, Teamleiterin seit bereits 23 Jahren.

Kosmetische Beratung

Um den Service für die Frau abzurunden, hilft das Orthomed-Fachpersonal mit Tipps zur Pflege für Haut und Haar und bietet kosmetische Beratung, um die natürliche Schönheit der ­Kundinnen auch während einer medizinischen Behandlung zu unterstreichen.

Die kompetente Beratung des ­Orthomed-Teams gibt es sogar in den eigenen vier Wänden. Ausgebildete Krankenschwestern bieten in den Bereichen Stomatherapie, Wundversorgung, Inkontinenz oder der enteralen Ernährung die beste Versorgung für den Patienten zuhause.

Lebensqualität verbessern

Durch regelmäßige Schulungen sind die Schwestern immer fit für alle Beratungssituationen im Hilfsmittelbereich. „Der Patient steht bei uns an allererster Stelle. Eine umfassende und kompetente Beratung kann nur durch ausgebildetes Fachpersonal und perfekten Service vor Ort gelingen. Genau das zeichnet uns bereits seit 40 Jahren aus“, unterstreicht Felix Pfanzelt, Chef des familiengeführten Unternehmens. Damit hilft Orthomed, die Lebensqualität seiner Kunden deutlich zu ver­bessern.

Orthomed GmbH Große Fleischergasse 15/17, 04109 Leipzig Telefon: 0341 99743-11 E-Mail: info@orthomed.de www.orthomed.de

Von PR/LMG