Diese Sätze hört man von Hörgeräte-Neulingen oft: „Die Nebengeräusche sind zu stark …“ oder „Trotz Hörgerät höre ich Sprache nicht gut …“ Der Grund: Ist ein Hörverlust einmal vorhanden, „gewöhnt“ sich unsere Wahrnehmung an einen Zustand, bei dem weniger Informationen zum Gehirn durchdringen. Die Folge: Das Gehirn passt sich an und wertet den zu geringen Informationsfluss als „normal“. Hier kommt nun die Klangschulung ins Spiel: Bevor man bei Neubert Hörakustik Hörgeräte testet, sensibilisieren die Spezialisten die Wahrnehmung zuerst auf die Summe an neuen Klängen. Das Gehirn soll sich schonend an den neuen Informationsfluss mit Hörsystemen gewöhnen, um alles bestmöglich verarbeiten zu können. Dafür sorgen spezielle Schulungsgeräte. Bei herkömmlichen Hörgeräteversorgungen gibt es keine „Gewöhnungsphase“. Man testet sofort verschiedene Hörsysteme. Das bedeutet, dass das erste Testgerät nicht so gut beurteilt wird wie das letzte. Erst nach einer Eingewöhnungszeit kann man die Qualität der Hörsysteme gut beurteilen. Für die „Klangschulung“ steht die komplette Ausstattung zur Verfügung. Wer die Neubert Hörakustik in Schkeuditz besuchen möchte, findet die Filiale nun an der neuen Adresse Rathausplatz 1. Geöffnet ist das Geschäft montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr (Telefon 034204 700930).

Neubert Hörakustik

Lützowstraße 11, 04155 Leipzig

Telefon: 0341 5643220

www.neubert-hoerakustik.de