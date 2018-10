Wer rastet, der rostet: Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Stürze mit Verletzungen. Um dem vorzubeugen ist es wichtig, den Körper fit zu halten. Die Möglichkeiten hierzu sind vielfältig und lassen sich nahtlos in den normalen Alltagsablauf einbauen. Spaziergänge durch Parks oder im Wohnviertel gehören ebenso dazu wie das tägliche Treppensteigen. Gute sportliche Übungen sind Tanzkurse, Tai Chi oder Kegeln. Das alles können Senioren auch im Herbst und Winter sehr gut umsetzen. DGU und DGG empfehlen ein Training zwei bis drei Mal pro Woche allein oder in der Gruppe. Eine Balanceübung, die sich ganz einfach in den Tagesablauf integrieren lässt, ist das Zähneputzen auf einem Bein. Kräftigend wirken etwa Liegestütze an einer Wand.