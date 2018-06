In Deutschland besteht allein im sozialen Sektor ein Manko an Arbeitsstunden freiwilliger Helfer von vier Millionen Stunden pro Tag. „Dem Mangel an Helfern in sozialen Institutionen steht auf der anderen Seite eine Vielzahl von Menschen mit viel Freizeit gegenüber“, sagt Kathleen Mehrfert, Einrichtungsleiterin der Alloheim Senioren-Residenz „An der Weißen Elster“ in der Erich-Zeigner-Allee. Sie hofft, viele Leipziger Bürger für ein Ehrenamt in der Seniorenresidenz begeistern zu können.

„Jeder Bürger kann mit seinen individuellen Fähigkeiten oder Hobbys helfen“, sagt Kathleen Mehrfert. „Die meisten Menschen glauben, dass man eine besondere Ausbildung benötigt oder sich im medizinischen Sektor auskennen muss, um zum Beispiel in einem Pflegeheim ehrenamtlich tätig werden zu können. Das ist aber ein Irrglaube. Jeder ist bei uns und den Senioren herzlich willkommen!“

Wie sie weiter ausführt, geht es nicht um die Versorgung von Senioren. Darum kümmern sich die examinierten Profis in der Einrichtung. Es geht um die Freizeitgestaltung. „Allgemeine Betreuung und Gespräche, gemeinsames Spazierengehen, um die Fitness zu steigern, Vorlesen oder an Spielen teilnehmen – dazu suchen wir ehrenamtliche Menschen mit Herz“, sagt sie. „Ein Bewohner hofft auf einen Partner zum Schachspielen, andere würden gerne Kontakt zu Hundebesitzern bekommen, die sie dann mit den Tieren besuchen oder zum gemeinsamen Gassigehen mitnehmen. Wieder anderen kann man eine Freude machen, in dem man über sein Hobby referiert, seinen Lieblingssport vorstellt oder einen interessanten Vortrag hält. Die Wunschliste ist wirklich lang.“ Wie Kathleen Mehrfert weiß, ist auch das Alter keine Begrenzung für eine ehrenamtliche Tätigkeit: „Viele unserer Bewohner interessieren sich für das Internet und würden sich freuen, wenn zum Beispiel Schüler einmal eine Einführung und Erklärungen dazu anbieten würden.“

Wer sich angesprochen fühlt und Lust hat, den Bewohnern in der Erich-Zeigner-Allee 79 in Leipzig „Lichtblicke“ zu verschaffen oder sich nach dem aktuellen Bedarf erkundigen möchte, kann sich bei Kathleen Mehrfert und ihrem Team melden – gern auch telefonisch unter 0341 33988-1520.

Senioren-Residenz „An der Weißen Elster“

Erich-Zeigner-Allee 79

04229 Leipzig

Telefon: 0341 339881500

www.alloheim.de