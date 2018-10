Die international bereits seit Jahren genutzte Möglichkeit, bestimmte Formen der Harninkontinenz ohne Operation und Medikamente erfolgreich zu behandeln, wird inzwischen seit zwei Jahren in Leipzig angeboten. In der auf derartige Erkrankungen spezialisierten Facharztpraxis von Dr. Tom Kempe konnte so eine bis dahin unbefriedigende Lücke im Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten geschlossen werden.

Unwillkürlicher Urinverlust bei Frauen hat verschiedenste Ursachen und Schweregrade. Bei leichten Formen in der Anfangsphase, wie dies zum Beispiel bei jungen Frauen kurz nach einer Geburt auftritt, scheiden Operationen aus. Außer dem Ratschlag, effektives Beckenbodentraining zu erlernen und täglich zu üben, gab es bisher keine weiteren Möglichkeiten zu helfen. „Beim Üben stoßen junge Mütter jedoch schon rein zeitlich oft an ihre Grenzen und machen deshalb auch keine Fortschritte. Die Lasertherapie ist nicht nur in der Befragung unserer Patientinnen, sondern auch in anderen Zentren so erfolgreich, dass sie einen festen Platz im Behandlungskonzept geeigneter Patientinnen erhalten sollte“, sagt Dr. Tom Kempe.

Durch die Lasertherapie wird neben der Beckenbodenmuskulatur auch die zweite, therapeutisch schwer zugängliche Gewebestruktur – das Bindegewebe – angesprochen und gestrafft. Auch ältere Damen mit geringgradiger Harninkontinenz, die sich noch nicht operieren lassen wollen, können davon profitieren. „Zusätzlich verbessern sich durch eine Lasertherapie die in den Wechseljahren oft sehr empfindlichen Schleimhautverhältnisse im Genitalbereich. Brennen, quälender Juckreiz und Harndrang verschwinden. Dies kann insbesondere Damen angeboten werden, die keine Hormone nehmen wollen oder dürfen, zum Beispiel nach Brustkrebserkrankungen“, sagt Dr. Tom Kempe. „In der Zeit der Anwendung bei unseren inzwischen mehr als 200 Patientinnen haben wir in meiner Praxis auch dazugelernt, wodurch sich die Ergebnisse immer mehr verbessern. So wird Dank der vorbereitenden Einwirkung einer örtlich betäubenden Creme die Behandlung nahezu schmerzlos.“ Die Wirkung lasse sich durch eine oder mehrere Anwendungen im Abstand von sechs bis acht Wochen nachhaltig steigern. Komplikationen seien nicht aufgetreten.

Praxis für Frauenheilkunde, Geburtshilfe

und Urologie Dr. Tom Kempe

Grimmaische Straße 16, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 3912280, www.dr-kempe.de