Neben Cholesterin rücken Triglyceride zunehmend in den Fokus der Wissenschaft. Diese Blutfette werden mit der Nahrung aufgenommen, sie liefern dem Organismus Energie. Was er nicht braucht, speichert er im Fettgewebe. Treiben aber zu viele durch den Körper, erhöht dies das Risiko für Herz- und Gefäßschäden, wie das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“ (10/2018) schreibt.

Zu hohe Werte lassen sich zwar mit Medikamenten behandeln, doch in bisherigen Studien konnten diese nicht überzeugen. Der beste Ratschlag für Patienten lautet daher, selbst etwas gegen zu viele Triglyceride im Blut zu tun – ohne Tabletten. Das gelingt vor allem durch ausreichende Bewegung und eine gesunde, ausgewogene Ernährung: wenig Zucker, keine Limonaden und Fruchtsäfte, viele pflanzliche ­Lebensmittel, wenig Alkohol.

Denn Studien belegen: Je niedriger der Cholesteringehalt im Blut, desto geringer die Gefahr für Herz- und Hirninfarkte. „Es gibt fast nichts in der Medizin, was so eindeutig ist“, sagt Professor Ulrich Laufs, Direktor der Kardiologie an der Uniklinik Leipzig. Nicht jeder Patient braucht Arzneien, unter bestimmten Voraussetzungen können Medikamente zur Senkung des Cholesterinspiegels aber sinnvoll sein.

dpa