Nutzen Sie jetzt das Sommer-Special von Kavitation24 und buchen Sie für 59 Euro Ihren persönlichen 90-minütigen Erstberatungstermin inklusive vollwertiger Behandlung mit Lymphfluss-Stimulation.

In den Instituten von Kavitation24 in Leipzig, Grimma, Chemnitz, Dresden, Magdeburg, Halle und Köthen wird Ihnen die Möglichkeit zur ästhetischen und kosmetischen Körpermodellierung durch eine ganzheitliche Behandlung unter der Verwendung von Ultraschall und einer professionellen Beratung angeboten.

Das Behandlungskonzept formt, strafft und optimiert männliche und weibliche Problemzonen. Die Behandlung kann zum Beispiel am Bauch, an den sogenannten „Reiterhosen“, an den Oberschenkeln, an den Knien, am Gesäß, am Rücken, an den Oberarmen und der männlichen Brust erfolgen.

Die tägliche Praxis und eigene Erfahrung hat gezeigt, dass eine Reduzierung von bis zu 1-2 Kleidergrößen, nach Beendigung eines Behandlungspaketes, durchaus möglich ist.

Mit über 25 000 selbst durchgeführten Behandlungen gehört Kavitation24 zu den führenden Unternehmen bundesweit.

Im 90-minütigen Erstberatungstermin inklusive vollwertiger Behandlung und Lymphfluss-Stimulation erfahren Sie alles Wissenswerte über die Methodik und erleben gleich Ihre erste Behandlung.

Die Terminbuchung ist telefonisch unter 0160 8822060 oder online auf der Website www.Kavitation24.de möglich.

Institut für angewandte Kavitation

Inhaber Robert Jauer

Standort Leipzig:

Weidenbachplan 1, 04318 Leipzig

Telefon: 0160 8822060

Standort Grimma:

Leipziger Straße 13, 04668 Grimma

Telefon: 0160 8877090

www.kavitation24.de