Und, wo haben Sie entbunden? Mütter aus Leipzig und der Region geben Tipps

Jede Frau hat ihre ganz eigene Geburtsgeschichte. Welches Krankenhaus gewählt wird, spielt dabei eine große Rolle. Zehn Frauen aus Leipzig und der Region erzählen, wo sie entbunden haben – und warum.

Muldentalkliniken – Wurzen

Stefanie Kubick: Für die Geburt meines zweiten Kindes habe ich mich ganz bewusst für das Krankenhaus Wurzen entschieden. Ich habe hier die Ruhe und die familiäre Atmosphäre gefunden, die ich mir gewünscht habe. Und dabei das gute Gefühl, dass Möglichkeiten zur Versorgung meines Kindes aufgrund meiner Schwangerschaftsdiabetes gegeben sind.

Infoabend jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 19 Uhr

Weitere Informationen unter www.kh-muldental.de

Klinikum St. Georg Leipzig

Anett Kiesewetter: Wir haben uns für das St. Georg entschieden, weil uns wichtig war, dass immer ein Kinderarzt anwesend ist – für den Fall, dass es nicht so glatt laufen würde. Außerdem war es beruhigend zu wissen, dass wir keinen weiten Weg dorthin haben. Dass zur Schmerzlinderung auch Akupunktur, Homöopathie und Lachgas als Alternative zur PDA angeboten werden, hat uns gefallen.

Infoveranstaltung jeden Dienstag, Anmeldung unter Tel.: 0341 9093399

Klinikum Altenburger Land

Melanie Mutz: Wir haben uns zum einen für die Frauenklinik entschieden, weil wir nur wenige Kilometer entfernt wohnen. Zum anderen war es mir bei unserem ersten Kind wichtig, dass sowohl ein Kinderarzt als auch ein Frauenarzt vor Ort sind. Alle sind freundlich und haben immer ein offenes Ohr für Fragen. Neben den Hebammen und Schwestern sind auch die Stillberaterinnen als Ansprechpartner da.

Infoabend jeden 1. Mittwoch im Monat 19 Uhr

Weitere Informationen unter www.klinikum-altenburgerland.de

Helios-Klinik Schkeuditz

Anne Schöne: Als ich im Kreißsaal der Helios-Klinik stand, wusste ich: Hier sind wir richtig. Die Ausstattung, die familiäre Atmosphäre, die komfortablen Familienzimmer, die freundlichen Hebammen und der kurze Anfahrtsweg überzeugten uns. Außerdem war es nicht so überlaufen wie in manch anderer Klinik.

Infoabend jeden Donnerstag 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.helios-gesundheit.de

Muldentalkliniken – Grimma

Claudia Modler: Zur Geburt meines vierten Kindes entschied ich mich kurzfristig für den Kreißsaal in Grimma. Ich hatte vom neuen Konzept und der Umstrukturierung in einen Beleghebammen-Kreißsaal erfahren und war davon begeistert. Als ich mit Wehen in den Kreißsaal kam, konnte ich mich frei bewegen und die Positionen wählen, die mir gut taten. Die Hebamme begegnete mir auf Augenhöhe, war ganz für mich da. Nach der Geburt konnten wir uns im Kreißbett gemütlich ausruhen, kuscheln, stillen.

Infoabend jeden ersten Montag im Monat 19 Uhr (ohne Anmeldung)

Weitere Informationen unter www.kh-muldental.de

St. Elisabeth in Leipzig

Marlen Müssiggang: Die Empfehlungen von Freundinnen haben dazu beigetragen, im St. Elisabeth zu entbinden. Schon im Vorfeld hatte ich das Gefühl, alle Informationen zu haben, die ich brauche. Während der Geburt und im Wochenbett wurde ich von Hebammen, Ärzten und Schwestern sehr gut betreut.

Kreißsaalführungen jeden Mittwoch 16, 17 und 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.ek-leipzig.de

Klinik Eilenburg

Sabrina Seidel: Wir haben uns für Eilenburg entschieden, weil es ein kleines Haus ist und die Atmosphäre familiärer. Ich habe mich hier vom ersten Moment an wohl und aufgehoben gefühlt. Zudem ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass Kinder- und Frauenärzte immer vor Ort sind. Die Schwestern und Hebammen sind freundlich, nehmen sich Zeit für individuelle Wünsche und beantworten jede Frage.

Infoabend jeden 1. Mittwoch im Monat 18.30 Uhr

Weitere Informationen unter www.klinik-delitzsch.de

Kreiskrankenhaus Torgau

Annett Irmler: Bei der ersten Geburt war ein Kaiserschnitt aus medizinischen Gründen notwendig. Da haben wir in Torgau sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mich bei den Hebammen und Ärzten gut aufgehoben gefühlt. Beruhigend war auch das Wissen, die Kinderärzte der Neonatologie jederzeit vor Ort zu haben. Auch die Möglichkeit des Rooming-in finde ich gut.

Infoabend jeden dritten Mittwoch im Monat 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.kkh-torgau.de

Sana Kliniken Borna

Claudia Berges: Unsere Hebamme empfahl uns die Klinik in Borna. Dort standen gleich vier Familienzimmer zur Verfügung. Auch gab es eine Kinderstation. Das war uns ebenfalls wichtig, falls ein Notfall eintreten sollte. Die Geburt verlief ohne Komplikationen, wir fühlten uns gut aufgehoben. Da es die einzige Geburt in der Nacht war, war das Team entspannt und es gab keine Hektik. Sehr zu unserer Freude bekamen wir ein Familienzimmer und konnten die ersten Tage gemeinsam als kleine Familie verbringen.

Infoabend jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 20 Uhr

Weitere Informationen unter www.borninborna.de

Uniklinik Leipzig

Uta Zangemeister: Da ich die Uniklinik schon während der Schwangerschaft wegen starker Schmerzen in den Beinen kennengelernt hatte und mein Fall dort hinterlegt war, entschied ich mich, dort zu entbinden. Außerdem ist die Kinderklinik gleich nebenan. Falls doch etwas mit dem Baby sein sollte, bekommt man schnell Hilfe. Während der Geburt habe ich mich gut betreut gefühlt. Die Hebammen waren sehr nett und sind gut auf mich eingegangen. Sie wussten instinktiv, was mir gerade helfen könnte.

Infoabend jeden Mittwoch 17.30 Uhr

Weitere Informationen unter www.uniklinikum-leipzig.de

Fotos: Krankenhäuser, privat, Patricia Liebling, Mario Jahn, timpelan-photography, REDOK ART