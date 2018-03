Uni-Professorin Steffi Riedel-Heller Gast in LVZ-Kuppel

Leipzig. Die Lebenserwartung wächst. Neben der körperlichen wird dabei die psychische Gesundheit immer wichtiger. „Geistig fit ins Alter“ - das ist das Ziel aller Menschen, die sich einen erfüllten Lebensabend wünschen. Doch was kann dafür getan werden? Welche Lebensstilfaktoren sind entscheidend?

Im Rahmen von „Fit & gesund“ lädt die LVZ zum großen Leserforum ein. Gast in der LVZ-Kuppel ist die renommierte Leipziger Medizinerin und Sozialforscherin Steffi Riedel-Heller. Die aus dem Vogtland (Rodewisch) stammende Professorin ist Leiterin des Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health (ISAP) am Uniklinikum Leipzig und forscht zu Demenzrisiken und Gesundheit im Alter. Erst kürzlich wurde die Professorin mit dem Alzheimer-Forschungspreis der Hans und Ilse Breuer-Stiftung ausgezeichnet. Das Preisgeld von 100 000 Euro fließt in Forschungsprojekte an der Uni Leipzig.

Im LVZ-Leserforum wird sie neue wissenschaftliche Studien vorstellen und Fragen aus dem Publikum beantworten. Die kostenlose Veranstaltung beginnt am 21. März um 19 Uhr, Anmeldung über die gebührenfreie Hotline 0800-2181-080. Moderiert wird der Abend von LVZ-Vizechefredakteur André Böhmer.

Von André Böhmer