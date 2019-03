Betroffene klagen darüber, dass sie Kleingedrucktes nicht mehr lesen können. Sie müssen die Zeitung immer weiter von sich weg halten, die Schrift am Smartphone größer einstellen und haben Probleme bei der Arbeit am Computer.

Besonders deutlich kommt dieser Zustand unter schlechten Lichtverhältnissenoder bei Müdigkeit zum Vorschein.

Ignorieren hilft nicht: Irgendwann wird eine Lesebrille unerlässlich. Für Brillenträger bedeutet dies den Umstieg auf Gleitsichtbrillen.

Doch auch diejenigen, die bis dato noch keine Brille getragen haben, kommen nicht um eine Lesebrille herum.

Sie trifft es oft am härtesten, da sie bisher ein Leben ohne Brille geführt haben. Sie vergessen ihr neues Accessoire ständig und sind schnell genervt vom ständigen Auf-und Absetzen.

Warum brauche ich auf einmal eine Lesebrille ?

Die Ursache hierfür ist ganz einfach: Unsere körpereigene Linse, die bisher flexibel auf die verschiedenen Entfernungen reagiert hat, verliert ihre Elastizität. Sie versteift sich zunehmend und kann somit nicht mehr zwischen allen Distanzen hin und her fokussieren.

Weder eine gesunde Ernährung noch gezieltes Augentraining können uns davor bewahren. Man nennt diese Fehlsichtigkeit auch Altersweitsichtigkeit bzw. Presbyopie.

Wen betrifft die Alterssichtigkeit ?

„Ganz einfach jeden. Es ist ein ganz normaler Prozess, der zum Leben dazu gehört. Nur wissen es viele nicht, bis es soweit ist und sind erst einmal überrascht oder gar schockiert, dass sie auf einmal nicht mehr auf die Brille verzichten können - genau genommen auf eine Lesebrille“, so der Augenarzt Dr. Laszlo Kiraly.

Die, die vorher schon eine Sehhilfe hatten, sind gezwungen, auf eine Gleitsichtbrille zurückzugreifen, die Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Schwindel mit sich bringen kann.

Es braucht eine gewisse Zeit, bis man sich an die neue Sehhilfe gewöhnt hat.

Gibt es Alternativen zur Lesebrille ?

Ja! Die Augenärzte Dr. Kiraly und Dr. Kotomin vom Smile Eyes Augen + Laserzentrum Leipzig beschäftigen sich intensiv mit diesem Thema und bieten individuelle medizinische Lösungen, um auch ohne Lese- oder Gleitsichtbrille wieder scharf sehen zu können.

„Da jedes Auge individuell beschaffen ist und jeder Patient verschiedene Anforderungen an sein Augenlicht hat, gibt es auch verschiedene Behandlungsmethoden“, erklärt Dr. Kiraly.

Klinikleiter Dr. Laszlo Kiraly (links) und Praxis-Partner Dr. Ilya Kotomin – die Augenexperten im Smile Eyes Augen + Laserzentrum Leipzig. Quelle: Smile Eyes

Eine Methode zur Behandlung der Altersweitsichtigkeit ist die sogenannte Monovision. Die Lösung besteht hierbei darin, ein Auge für die Ferne zu optimieren, während das andere Auge auf die Nähe eingestellt wird.

Möglich ist dies entweder mit Kontaktlinsen oder mittels Augenlaser-Verfahren wie bspw. der SMILE Methode.

Ein Testlauf mit Linsen bietet sich im Vorfeld an, denn Monovison ist nicht für jedermann verträglich. Ab und an kommt es zu Problemen mit dem räumlichen Sehen bzw. mit dem Abschätzen von Entfernungen.

Bei Smile Eyes hat sich jedoch vor allem die Implantation von sogenannten Multifokallinsen (oder Trifokallinsen) als bevorzugte und erfolgreiche Methode zur Behandlung der Altersweitsichtigkeit etabliert. Es handelt sich dabei um „intelligente“ Kunstlinsen, die die körpereigenen Linsen ersetzen. Sie brechen das Licht in mehrere Brennpunkte und ermöglichen so das Sehen in verschiedene Entfernungen.

In einem minimal-invasiven und ambulant durchgeführten Eingriff werden sie ins Auge eingesetzt. Diese OP-Technik basiert auf der Behandlung des Grauen Stars, die in Deutschland und weltweit am meisten durchgeführte Operation am menschlichen Auge.

Es gibt gute Nachrichten: Eine Lesebrille – oder Gleitsichtbrille – muss nicht sein!

Die Linsen bestehen aus einem hochverträglichen Material, das sich schon über Jahrzehnte bewährt hat. Der Patient kann sie in der Regel weder spüren noch werden sie vom Körper abgestoßen.

Ein positiver Nebeneffekt ist, dass der Patient zudem nicht mehr am Grauen Star erkranken wird.

Ob und welche Behandlungsmethode für die Patienten in Frage kommt, können die Smile Eyes Augenärzte und ihr top-qualifiziertesTeam in einer individuellen Voruntersuchung abklären. Sie nehmen sich Zeit für jede Untersuchung und jedes Patientengespräch.