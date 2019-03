Seit 2012 leitet Dr. Laszlo Kiraly das Augen- und Laserzentrum Leipzig in der Lampestraße 1. Seine Weiterbildung zum Augenarzt absolvierte er an der Universitätsklinik Halle. Während dieser Facharztzeit faszinierte ihn die refraktive Chirurgie, Operationen also, die Brillen und Kontaktlinsen überflüssig machen.