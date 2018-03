Warum eine Störung des Hormonhaushalts krank machen kann

Eine Störung des Hormonhaushalts kann krank machen – doch sie wird oft nicht erkannt. Behandeln sollte sie ein Facharzt für Endokrinologie. Matthias Weber leitet die Abteilung für Endokrinologie der Universitätsmedizin Mainz und ist Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE). Er erklärt, welche Auswirkungen ein gestörter Hormonhaushalt auf den Körper haben kann.

Vorsicht, Appetitanreger

Wie schwierig es ist, einmal verlorene Kilos nicht wieder zuzulegen, zeigt eine Untersuchung aus Norwegen. Dabei spielt auch das „Hungerhormon“ Ghrelin eine Rolle. Es wird in der Magenschleimhaut und der Bauchspeicheldrüse produziert und regt den Appetit an. Wer abgenommen hat, hat mehr mit diesem Hormon zu kämpfen als jemand, der keine Diät hinter sich hat. Lesen Sie hier, wie das Hormon Ghrelin arbeitet.

Gesund und fit im Alter - Leben in der Seniorenresidenz

Gesund bleiben sowie geistig und physisch fit sein ist für viele Senioren immer wichtiger. Doch was, wenn ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden irgendwann nicht mehr möglich ist? Viele ältere Menschen schrecken vor dem Wohnen im Altersheim zurück. Doch inzwischen bieten Seniorenresidenzen verschiedene Wohnmodelle und Angebote, die den Alltag erleichtern und Lebensqualität schaffen. Die Alloheim-Seniorenresidenzen haben sich auf das eingestellt, was „junge“ Alte sich wünschen: individuelle Lebensgestaltung statt Standardversorgung, Teilhabe am aktiven Leben, Angebote für Geist und Seele. Lesen Sie hier, wie das Leben dort aussieht.

Prof. Dr. Christoph Thümmler ist Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation am Helios Park-Klinikum Leipzig. Im Interview spricht er über die Besonderheiten der Altersmedizin und über Notfälle von Senioren.

Senfpackerl – das kleine Kraftpaket gegen Schmerzen

Sie sind schnell herzustellen, kommen meist ohne Chemie aus, und helfen zuverlässig: Hausmittel. Senf ist nicht nur lecker, er kann auch Schmerzen lindern. Wie Sie selbst Senfpackerl herstellen können, erfahren Sie hier.

Klassiker neu entdeckt: Eier in Senfsoße

Kennen Sie Eier in Senfsoße? Bestimmt, schließlich ist das Essen vor allem in der deutschen Küche ein Klassiker. Jetzt kommt das traditionelle Gericht in Begleitung von Gemüse. Mit jeder Menge Sellerie, Möhren und Paprika ist das Rezept gleich um einiges vollwertiger. Staudensellerie enthält Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Phosphor. Nicht erwiesen ist jedoch die aphrodisierende Wirkung, die dem Gemüse nachgesagt wird. Guten Appetit bei Eiern mit Senfsoße.

