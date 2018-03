Heilen mit der Kraft der Natur - Möglichkeiten, Wirkung und Risiken

Naturheilverfahren finden großen Anklang bei Patienten, aber auch immer mehr Ärzte setzen auf die „grüne“ Medizin. Was kann sie und ist sie wirklich frei von Nebenwirkungen? Dieter Melchart (64) ist Anästhesist und außerplanmäßiger Professor für Naturheilkunde und Komplementärmedizin an der Technischen Universität München und der Universität Zürich. Er hat bereits vor rund 35 Jahren das Kompetenzzentrum für Komplementärmedizin und Naturheilkunde (KoKoNat) in München mitbegründet. Das KoKoNat ist am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München angesiedelt und hat sich die Ausweitung von Forschung, Lehre und Praxis der Naturheilverfahren zum Ziel gesetzt. Im Interview spricht er über die Möglichkeiten der alternativen Medizin.

Selbsheilungskräfte: Rund um die Uhr aktiv

Selbstheilungskräfte stecken in jedem. Das ist von Natur aus so. Der „innere Doktor“ ist fürsorglich – und rund um die Uhr im Einsatz. Wer sich versehentlich in den Finger geschnitten hat und blutet, kann beobachten, wie sich die Wunde mit der Zeit – ganz von allein – zusammenzieht und schließlich heilt. Damit dieser Doktor richtig arbeiten kann, muss der Einzelne aber auch etwas tun. Und manchmal stoßen die Selbstheilungskräfte an ihre Grenzen. Wie man dem Körper helfen kann, lesen Sie hier.

Steady-Projekt: Hilfe bei Depressionen

Moderne Smartphones machen nicht nur die Kommunikation einfacher, sondern geben auch nützliche Tipps für Gesundheit und Wohlbefinden. Grundlage dafür sind freilich ganz persönliche Daten, die täglich erfasst und ausgewertet werden müssen. Nur dann sind Hinweise für ein gesundes Leben möglich. Genau das ist der Ansatzpunkt für ein Projekt, das vor allem Menschen mit Depressionen helfen soll. Steady steht für „Sensorbasiertes System zur Therapieunterstützung und Management von Depressionen“. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und mit IT-Partnern technisch umgesetzt - erfahren Sie hier mehr über das Projekt.

Neuer Teil der Serie "Unsere Landärzte"

Kürzlich war Petra Schneider wieder in besonderer Mission unterwegs – nicht als Allgemeinärztin des Örtchens Schrebitz bei Döbeln, sondern als Kümmerin für das Kinderprinzenpaar des Schrebitzer Carnevalsclubs (SCC), bei dem sie im Elferrat sitzt. Der Kinderfasching stand auf dem Programm und das junge Drittklässler-Paar Ameli Schöne und Bruno Zimmermann war leicht nervös vor dem Auftritt im Vereinshaus. Da trifft es sich gut, dass die 56-Jährige im Hauptberuf Landärztin und damit zugleich Seelentrösterin ist. Lesen Sie mehr über Petra Schneider im neuen Teil der Serie "Unsere Landärzte".

Leckeres für die Gesundheit

Asiatische Sommerrollen sind sogenanntes Comfort-Food: Absolut köstlich, leicht zu essen und dann auch noch gesund. Foodbloggerin Mia Frogner lädt gern zu Gerichten ein, bei denen ihre Gäste ihr Essen selbst zubereiten müssen. Denn sie unterhält sich lieber mit ihnen als in der Küche zu stehen. Frogner bereitet dann alles vor und stellt viele leckere Zutaten und Dips auf den Tisch. Dann müssen die Gäste nur noch ihre Lieblingszutaten einrollen. Hier finden Sie das Rezept der asiatischen Sommerrollen.

